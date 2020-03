“Mamma mi picchiava”. L’atroce confessione della bella conduttrice: “Perché ne parlo solo ora”

Una storia atroce quella che ha deciso di raccontare a Leggo Ema Stokholma, dj radiofonica su Rai Radio2 e conduttrice tv del Prima Festival a Sanremo 70. Botte e insulti, invece di carezze e protezione da chi dovrebbe amare fino dal primo giorno: la propria mamma. L’inferno dell’infanzia, raccontato da Ema in “Per il mio bene”, la sua storia a partire dai cinque anni. “Non ho scritto per liberarmi da un peso, infatti la scrittura è diretta e distaccata, ma quando la gente ha iniziato a leggerla mi sono sentita più sollevata. Quando la storia diventa di tutti, e le persone non ti giudicano, ma ti rispettano, la rabbia legata alla solitudine sparisce.

Bisogna ascoltare i bambini, ma anche i genitori che hanno subito violenze, ma non hanno gli strumenti per cambiare", racconta Ema. E ancor: "Si, tanta gente mi scrive. La violenza e la crudeltà appartengono molto al mondo femminile. Il rapporto madre-figlia spesso è un tabù, ma se ne parliamo, aiutiamo le mamme ad uscirne. Tanti genitori mi ringraziano perché hanno un lato oscuro contro cui combattere e hanno paura di affrontarlo. Leggere le parole di una bambina che ha vissuto quella violenza, può aiutare un genitore in difficoltà ad impedire di sfogarsi. Credo che mia madre non fosse consapevole altrimenti non lo avrebbe fatto".



















Ema ha deciso di raccontare il suo vissuto per la prima volta a 36 anni dopo essere stata scossa dall'ennesimo fatto di cronaca che ha trovato in un bambino la vittima percossa fino alla morte da un adulto che chiamava papà. E qualcosa in lei si è smosso fino a spingerla a scrivere, a raccontare la sua esperienza a distanza di anni dalla morte della madre, affinché chi sia a conoscenza di casi di violenza ai danni di un bambino non si volti dall'altra parte, ma parli e denunci per non essere complice.























"Io mia madre non l'ho perdonata e non la perdono, perché dovrei? Quelle sofferenze io me le sono portate dietro per moltissimi anni e probabilmente me le porterò per sempre dietro. Però la capisco, ho imparato a comprenderla, a provare empatia nei suoi confronti. Ma ciò non significa che la amo, che le voglio bene, che ho perdonato solo perché è morta".



E conclude: “Ma poi, alla fine, cos’è il perdono? E’ un concetto irreale. Mia madre, tra l’altro, non ha mai chiesto scusa, quindi… Adesso è vero che non la amo, ma non la odio nemmeno più. Perdonare non mi aiuterebbe a vivere meglio, invece l’empatia sì”.

