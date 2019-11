“Un segno di me per i tuoi prossimi ragazzi”. Sfregiata con un morso dall’ex. E la sua vita cambia per sempre: eccola oggi

Alla fine la condanna è arrivata: Aaron Fleury, 23 anni, è stato condannato a 12 anni per aver strappato a morsi il labbro della ex fidanzata Kayla Hayes, 19 anni, che l’aveva respinto. L’episodio di violenza si è consumato a Simpsonville, una città della Carolina del Sud, il 21 ottobre 2017. Seth Fleury e Kayla Hayes si sono conosciuti nel 2016, quando lui aveva 21 anni e lei 17. I due hanno avuto una relazione durata un anno, poi, a settembre, Kayla ha deciso di troncare la cosa. Lei era stanca, lui la trattava come se fosse di sua proprietà. Fleury però non accettava la fine della relazione, allora i due avevano deciso di vedersi per parlare un’ultima volta. L’allora 21enne Fleury avrebbe tentato di baciare l’ex ragazza, mentre si trovavano nei pressi dell’auto di lei, ma lei l’avrebbe respinto.

Complice l'estrema vicinanza tra i due e la rabbia causata dal rifiuto, il ragazzo ha allora afferrato con i denti il labbro inferiore di Kayla Hayes strappandoglielo con un morso. Le gli ha poi sbattuto la portiera della macchina in faccia ed è scappato, lasciandola in una pozza di sangue, in totale stato di shock. Dopo un lungo processo però Seth Aaron Fleury è stato condannato a scontare 12 anni di carcere, dopo il ragazzo si è dichiarato colpevole di aggressione e percosse.