È diventata famosa per aver ricoperto il corpo di tatuaggi: quanto ha speso (e com’era prima)

Quasi tutto il corpo pieno di tatuaggi. Amber Luke, 24 anni, ha circa 130 in tutto e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Australiana, è diventata una star della rete per aver ricoperto quasi tutto il corpo con dei tattoo. Negli anni Amber si è lasciata decorare la pelle del viso, delle orecchie e addirittura ha l’inchiostro indelebile anche sulla lingua e sui bulbi oculari, diventati azzurri con una procedura molto delicata che ha rischiato di farle perdere la vista. “La procedura per farmi fare gli occhi è durata solo 40 minuti, ma è stata molto intensa e dolorosa. I miei occhi erano aperti mentre una siringa mi è stata iniettata quattro volte per occhio. Sono stata cieca per tre settimane”, raccontava tempo fa a Metro Uk. La passione per i tatuaggi è nata quando era adolescente. (Continua dopo la foto)















Amber aveva 14 anni e stava passando uno dei periodi più difficili della sua vita. Soffriva di depressione, odiava ogni parte di se stessa, non riusciva a capire cosa volesse dalla vita ed è per questo che ha cominciato a modificare in modo estremo il corpo. Oggi solo su Instagram conta quasi 200mila follower e si fa chiamare “Blue Eyes White Dragon”, ovvero “Dragone bianco dagli occhi azzurri”. (Continua dopo la foto)











Il suo obiettivo è quello di somigliare il più possibile a un drago e, a questo proposito, durante un recente viaggio negli Stati Uniti ha acquistato anche delle zanne che indossa ogni volta che esce. “Sono molto affilate, riescono a perforare la pelle. Adoro il loro aspetto, ho sempre desiderato delle zanne da vampiro, le considero perfette per il mio look”, ha spiegato. (Continua dopo foto e post)







Domanda più che lecita: quanto ha speso per tutti questi tatuaggi, ma anche piercing e pratiche estreme per diventare la “ragazza drago”? Amber è arrivata a spendere 26mila dollari australiani, ovvero quasi 16mila euro. E come detto non si fermerà qui: il suo sogno è avere il corpo completamente ricoperto di tattoo entro la fine di marzo. E no, se ve lo state chiedendo non si preoccupa affatto di quando dovrà affrontare la vecchiaia.

