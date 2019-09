“Mi vuoi sposare?”. Ma muore prima e non riesce a sentire la risposta

Un momento di romanticismo che è diventato tragedia: si è tuffato nell’oceano per chiedere alla propria ragazza di sposarlo, ma non è più riemerso. E’ la tragica storia di Steven Weber, uomo della Louisiana, negli Stati Uniti. Steven era in vacanza con la fidanzata Kenesha Antoine in Tanzania. I due alloggiavano in una cabina di legno con una struttura parzialmente sommersa, che permetteva loro di affacciarsi sotto il mare. L’uomo aveva raggiunto a nuoto la finestra della camera con la proposta scritta su un foglio e l’anello, ma non è più riuscito a tornare indietro.

Steven aveva pensato a tutto: si era tuffato indossando pinne e boccaglio, con l’anello di fidanzamento e la proposta scritta su un foglio ricoperto da una pellicola. “Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma … Tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più!”, aveva scritto sul pezzo di carta. “Per favore, sarai mia moglie? Sposami”. Continua a leggere dopo la foto









Purtroppo però per Steven l’aria è finita troppo presto e seppur abbia provato a tornare in superficie, il suo cervello si è spento poco prima portandolo in uno stato di incoscienza. È in questo momento che si muore: come per un meccanismo di difesa, il cervello va in “stand-by” e richiede ossigeno, così fa pompare i polmoni che in situazioni come queste non fanno altro che inalare acqua all’interno degli organi respiratori. Continua a leggere dopo la foto





E così, in men che non si dica, l’ossigeno non riesce a raggiungere il cervello che nel frattempo si è completamente intasato di anidride carbonica e la morte avviene per asfissia. “Non sei mai emerso da quelle profondità, quindi non hai mai avuto modo di sentire la mia risposta: sì!”. Continua a leggere dopo la foto







“Sì! Un milione di volte, sì, ti sposerò”, si legge in un post pubblicato su Facebook della fidanzata di Steven, Kenesha Antoine. La ragazza ha postato sul social network il video della proposta. “Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato nel peggiore, nella più crudele svolta del destino che si possa immaginare”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ha detto ‘sì’ finalmente!”. La famosa attrice si è sposata. E tra gli invitati anche due super vip