Matrimonio da incubo: la sposa si sente male e la fa davanti a tutti

È un vero e proprio matrimonio da incubo quello che si è tenuto negli Stati Uniti. Una storia che potrebbe finire dritta dritta in un format per la televisione. Una vicenda che sembra inventata, che è la peggiore cosa possa accadere nel giorno più importante della tua vita. E invece ecco che è diventata realtà e a raccontarlo è stata direttamente la wedding planner, l’organizzatrice delle nozze, che ha spiegato per filo e per segno com’è andata la cosa.

Lo ha rivelato il tabloid britannico The Sun: “Sono stata ingaggiata da due famiglie abbastanza ricche per organizzare un matrimonio in un fienile storico, dove, però, non erano presenti dei bagni. Ho deciso insieme al mio staff, così, di installare diversi bagni chimici nella parte opposta da dove si svolgeva il ricevimento”. La storia inizia così ma preparatevi perché continuerà in un modo assolutamente impensabile. Continua a leggere dopo la foto.









“Aldilà di queste difficoltà, tutto sembra procedere per il meglio – racconta la wedding planner – La sposa era bellissima con il suo abito da 12mila dollari (circa 10mila euro) e tutti le attenzioni erano su di lei. Quello che non potevamo prevedere era che, da lì a poco, gli occhi degli invitati sarebbero stati tutti per la sposa per motivi che non avevano nulla a che vedere con le nozze”. Infatti qualcosa inizia ad andare storto, c’è un particolare che non sfugge: “Ad accorgersi per primo che qualcosa non andava è stato il fotografo. Mentre scattava le istantanee alla coppia, infatti, si è accorto che la donna era sofferente”. Continua a leggere dopo la foto.





“Tuttavia, il matrimonio è andato avanti e, quando è stato il momento del ballo tra gli sposi è accaduto l’impensabile”. Il racconto adesso prende quella piega impensabile a cui nessuno crederebbe: “La sposa, infatti, si è sentita male alla pancia e ha defecato davanti a tutti, rovinando il suo bellissimo abito. Nel tentativo di prevenire il gonfiore della pancia nel giorno delle sue nozze, ha bevuto diverse bevande disintossicanti. Questo, unito ai cocktail che la sposa aveva bevuto precedentemente, ha provocato l’attacco di diarrea”. Continua a leggere dopo la foto.





“Subito dopo l’incidente, abbiamo portato la sposa in bagno, dove si è potuta dare una sistemata. Tuttavia la festa è stata rovinata da questo incidente e io non riuscirò mai a perdonarmi quello che è successo”. Insomma, se vi state per sposare e avete un po’ di gonfiore di pancia non fa niente. Sarete belle uguali.

