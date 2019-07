Gaeta, un amore che non tramonta: porta al mare la moglie, ma in foto

La foto protagonista di questa storia è diventata virale in poche ore. Nello scatta un uomo anziano seduto su un muretto con una foto che ritrae la moglie, che non c’è più. Un dipinto emblematico che trasmette tantissime emozioni, prima fra tutte il desiderio dell’uomo di continuare a vivere un’amore che non tramonta mai, portando la foto della moglie a vedere il mare con lui. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono giorni che viene non conosco la storia di questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l’ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo”. La foto è stata inizialmente caricata sui social network dal proprietario di un ristorante sul lungomare di Gaeta. Lui conosce bene quell’uomo, decine di volta l’aveva visto sedersi su quel muretto con la foto dell’amata moglie, fin quando non decide di avvicinarsi e conoscere la sua fantastica storia. Scatta quindi una foto che cattura per sempre quelle emozioni così forti, simbolo di quell’amore che non tramonta mai.