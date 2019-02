Ci sono feste di nozze perfette e quelle che, purtroppo, non riescono benissimo. Quella di Matthew Aimers e della neomoglie è una di queste. Dopo aver dichiarato il suo amore eterno alla sposa, infatti, durante la cerimonia al ristorante, l’uomo si è lasciato andare un po’ troppo. Il giovane neosposo si è fatto arrestare durante il ricevimento dopo aver, in rapida sequenza, abusato sessualmente di una cameriera minorenne, scatenato una rissa tra i tavoli, insultato e sfidato i poliziotti intervenuti.

Sotto gli occhi sconvolti della sposa, l’uomo è stato portato via in manette dal Northampton Valley Country Club di Philadelphia dove si era svolto il banchetto nuziale. Secondo quanto riportato della polizia, durante il ricevimento Matthew ha adocchiato una cameriera minorenne e ha cominciato a seguirla. (Continua a leggere dopo la foto)









Passando dagli sguardi ai fatti, le ha proposto di andare fuori con lui a “pomiciare” offrendole anche 100 dollari. La ragazza, sconvolta per il comportamento dello sposo, ha gentilmente declinato l’invito e si è allontanata. Ma lui non ha gradito la decisione della cameriera e al suo rifiuto l’ha seguita in bagno, l’ha stretta in un angolo e ha cominciato a toccarla ovunque e a spogliarsi. Solo quando la ragazza ha opposto resistenza ed è riuscita a fuggire lo sposo è tornato nella sala del banchetto nuziale per scatenare una rissa con alcuni dei presenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Pugni e calci sono volati all’interno della sala e gli ospiti, a quel punto, sono stati costretti a chiamare la polizia: una volta sul posto, gli agenti si sono trovati davanti Matthew che, furibondo, li ha insultati e sfidati a lottare.Giunti sul posto, i poliziotti lo hanno ammanettato e portato via sotto gli occhi della sposa che si stava chiedendo che razza d’uomo avesse appena sposato. Mercoledì pomeriggio Matthew è apparso in tribunale nella prima udienza per rispondere di tentata violenza sessuale nei confronti di una minorenne, aggressione, resistenza all’arresto. (Continua a leggere dopo la foto)







Lui nega tutte le accuse e sostiene di essere innocente: ma i fatti parlano da soli e di testimoni ce ne sono a centinaia. La sposa ha subito avviato la richiesta di divorzio. Il matrimonio è durato appena poche ore e la donna sta meditando se chiedere anche un risarcimento danni all’ormai ex marito.

Morta e il suo corpo in un valigia per strada. Ritrovamento choc: ha 24 anni