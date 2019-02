Dice di essere “più felice che mai” da quando, dopo aver lasciato chiesa, ha sposato un ragazzo incontrato in rete. Tra loro ci sono ben 55 anni di differenza e anche se ora Philip Clements, ex prete di 80 anni, e Florin Marin, di 25, sono costretti a vivere lontani – a oltre 2mila chilometri di distanza – il loro matrimonio, che è stato celebrato nel 2017, procede a gonfie vele. Florin, aspirante modello originario della Romania, la scorsa estate ha ottenuto un lavoro con una società di noleggio auto e da allora i due hanno dovuto vivere separatamente.

Ma ciò nonostante Philip, che vive a Dover, ha detto di non essere mai stato così felice. Perché “lui è la mia prima vera e significativa relazione da quando mi sono ritirato dalla chiesa, sono così innamorato. È l’uomo più divertente di sempre, mi fa ridere finché non mi fa male la pancia”, ha confidato l’80enne al Mirror. “Odio quando non siamo insieme, ma lo abbiamo accettato e ora siamo più forti come coppia, ora possiamo anche vivere separati”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)









L’ex religioso racconta anche che la distanza non influisce minimamente sul loro rapporto: “Parliamo quotidianamente su FaceTime. Non stare insieme ogni giorno rende tutto più eccitante, conto letteralmente i giorni fino a quando non lo rivedrò”. E poi scherza: “Non posso esagerare perché il mio cuore probabilmente si arrenderà!”. Philip e Florin si sono conosciuti nel 2015 sul sito per incontri Gaydar. Nel 2017 sono arrivate le nozze e oggi si vedono ogni due o tre mesi e vanno in vacanza in Turchia, Spagna e Romania. (Continua dopo la foto)









“Florin sicuramente mi mantiene giovane – continua l’ex prete -, anche il mio senso dell’abbigliamento è cambiato da quando l’ho incontrato, ora indosso pantaloni molto più stretti. Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui”. La notevole differenza d’età? “Alcune persone potrebbero chiedersi cosa abbiamo in comune vista la differenza d’età, ma in realtà abbiamo un sacco di cose in comune e ci godiamo la compagnia l’uno dell’altro”, ha aggiunto. (Continua dopo le foto)







“La mia famiglia ha accettato il nostro matrimonio – dice il 25enne, aspirante modello – Philip è un uomo intelligente, mi ha insegnato molto negli ultimi quattro anni. Ama la storia. Grazie a lui so dell’epoca vittoriana e della Seconda guerra mondiale, mi piace ascoltarlo. Ci divertiamo quando andiamo in vacanza insieme, andiamo al cinema e mangiamo un sacco di buon cibo con del buon vino”. “Siamo proprio come qualsiasi altra coppia nonostante siamo nati a 50 anni di distanza”, conclude Florin.

