Giovane mamma? No, giovane nonna, anche se si stenta a crederci. E infatti quando cammina fianco a fianco con la figlia le scambiano tutti per sorelle. Si somigliano tantissimo in effetti, portano la stessa taglia e si scambiano di continuo i vestiti. E l’aspetto giovanile e molto glamour di Becky inganna. La figlia, Scarlett Saunders, ha ventidue anni e venti mesi fa l’ha resa nonna mettendo al mondo la piccola Arabella Ray. E se già prima si faceva fatica a credere che Becky e Scarlett fossero mamma e figlia, figuratevi adesso che è diventata anche nonna.

“È molto lusinghiero sentire che io e mia figlia ci somigliamo – ha commentato orgogliosa Becky Brown – In molti rimangono scioccati quando dico che sono sua mamma, mi scambiano sempre per sua sorella”. Le due, poi, non sono molto simili solo esteticamente ma condividono anche la passione per i vestiti e per il make-up e non riuscirebbero a uscire di casa senza trucco o senza tacchi. (Continua dopo la foto)









A Scarlett non dà fastidio che gli sconosciuti scambino la mamma per la sorella, anzi. La ventiduenne si dice infatti felicissima di avere al proprio fianco una mamma così bella e trendy e spera di somigliarle almeno un po’ quando sarà più grande. Appunto: ma quanti anni ha Becky? Quarantacinque, ma li dimostra di meno. Inevitabile, allora, chiedersi quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane. (Continua dopo la foto)









Bè, nessun trucco o segreto di bellezza particolare, a quanto pare. Secondo lei è solo merito della genetica il fatto di sembrare molto più giovane, dal momento che non fa nulla di particolare per avere una pelle tanto liscia e un corpo impeccabile dopo aver superato i quarant’anni. Le sue foto, quelle con la figlia e la nipotina, e la sua storia, intanto, sono finite su moltissimi siti e giornali. (Continua dopo le foto)







Quello di Becky, per cui il tempo sembra essersi fermato, non è però proprio un caso isolato. Tempo fa aveva fatto scalpore anche quello di Liu Yelin, fisico da urlo e pelle da ragazzina ma per l’anagrafe quarantanove anni compiuti. A lei capita in continuazione di essere scambiata per la fidanzata del figlio, ventidue anni. Ed è stato lui a rivelare al Daily Mail che l’eterna giovinezza della madre proviene semplicemente dallo sport : “Nuota e fa movimento tutto il giorno. Tanta gente non vuole credere che sia solo questo il suo segreto ma è la verità”, ha garantito.

