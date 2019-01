Quando Adam Shatford, 54 anni, è andato dalla sua parrucchiera abituale, non ha ricevuto solo un nuovo taglio. Mentre la parrucchiera lavorava, ha scoperto qualcosa che ha attirato la sua attenzione. La donna ha notato un neo che aveva vicino all’orecchio sinistro. Insospettito l’uomo è andato dal dottore che gli ha diagnosticato un melanoma al terzo stadio. Poco dopo il 54enne è stato operato e i chirurghi hanno rimosso anche altre piccole masse dalla sua fronte.

La notizia è stata riportata da Metro. Secondo quanto riporta il tabloid, l'uomo sarebbe andato per caso quel giorno dal parrucchiere e per la prima volta è stato servito da una donna che pettinandolo ha visto una strana escrescenza sulla cute. Un neo, che però aveva un'aspetto molto strano. A quel punto la parrucchiera ha avvertito Adam consigliandogli di rivolgersi a un medico. "Io non mi sono accorto di niente, ma quel sospetto mi ha salvato la vita'', ha raccontato Adam, padre di 3 figli che oggi, dopo diversi interventi sta molto meglio.











Secondo i medici il melanoma è stato preso in tempo e questo ha permesso che non ci fossero conseguenze per la sua salute. Il melanoma cutaneo è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo ed è formata da tre strati: l'epidermide, il derma e il tessuto sottocutaneo o grasso. I melanociti fanno parte, insieme ai cheratinociti, dell'epidermide e hanno il compito di produrre melanina, un pigmento che protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari.









In condizioni normali i melanociti possono dar luogo ad agglomerati scuri visibili sulla superficie della pelle e noti come nei (nevi è il termine medico). A luglio la stessa sorte era capitata a Eileen Corey, corrispondente sulla salute per il canale WKYC di Cleveland. Eileen è andata a tagliarsi i capelli dalla sua parrucchiera di fiducia Kari Phillips per gli ultimi 15 anni, così, quando ha notato qualcosa di anomalo nella cute della donna, la parrucchiera l'ha avvisata.







Eileen ha ascoltato il consiglio ed è andata da uno specialista – e per fortuna che lo ha fatto. Il dottore le ha fatto fare subito una biopsia e così ha scoperto che Eileen aveva un melanoma. Grazie alla sua parrucchiera il melanoma è stato trovato molto presto ed è stato rimosso senza bisogno di altri trattamenti. Queste storie dimostrano quanto sia importante fare attenzione alla salute degli altri.

