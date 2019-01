La salute di Fatima Ali continua a peggiorare e, dopo un lungo silenzio, la concorrente 29enne di Top Chef America ha deciso di aggiornare i follower sul suo stato di salute. La talentuosa ragazza è affetta dal Sarcoma di Ewings (una rara forma di tumore che attacca le ossa) e nonostante le cure secondo i medici che la stanno seguendo non ha più di un anno di vita. ”So che è passato molto tempo dal mio ultimo post e molti potrebbero aver intuito il perché”, ha scritto sul social Fatima.

"Sono malata e la mia salute sta peggiorando. In questo momento tutto ciò di cui ho bisogno sono semplici preghiere. Spero che in qualche modo troverete nel vostro cuore il perdono, per tutte le volte in cui potrei avervi ferito. Vi ringrazio per tutte le volte in cui mi avete dato gioia. Vi aggiornerò come posso". Centinaia di persone, colleghi e sconosciuti, le hanno fatto i loro auguri, hanno provato ad incoraggiarla e si sono stretti intorno a lei per farle forza in questa dura battaglia che sta affrontando.











Secondo i suoi racconti durante il reality "Top Chef", è arrivata negli Stati Uniti dal Pakistan all'età di 18 anni, ha frequentato il Culinary Institute of America e ha scalato le classifiche nella scena dei ristoranti di New York. Fatima Alì ha solo 29 anni e una forza d'animo non comune che l'ha spinta a raccontare la sua storia e a socializzare le tappe della malattia attraverso il suo profilo Instagram. L'operazione a cui si era sottoposta nell'anno precedente sembra essere riuscita purtroppo invece il cancro è tornato: "Le cellule tumorali – spiega nella lettera – che i miei medici credevano fossero scomparse sono tornate con una vendetta all'anca sinistra e al femore. Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, con o senza il nuovo regime chemioterapico. Non vedevo l'ora di diventare 30, civettuolo e prosperoso. Suppongo che devo intensificare il flirt. Non ho tempo da perdere".













Un ciclo di chemioterapia, alla quale il suo corpo aveva risposto positivamente, e poi una tremenda ricaduta. Questa volta senza ritorno. "Le cellule tumorali che i medici credevano fossero scomparse sono tornate alla riscossa e più vendicative di prima all'anca sinistra e al femore", ha comunicato ai suoi seguaci con una lettera. "Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita. Con o senza il nuovo regime chemioterapico. Non vedevo l'ora di diventare 30enne, un po' civetta e prosperosa. Suppongo che dovrò intensificare i miei flirt. Non ho tempo da perdere", aveva annunciato la ragazza.







"Fa ridere, non è vero? – aveva proseguito – Quando pensiamo di avere tutto il tempo del mondo in cui vivere e fare le cose, ci dimentichiamo di vivere a pieno le esperienze di vita. Quando però quella possibilità ci viene strappata via, è lì che allora ci sforziamo di provare tutto […] Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato".

