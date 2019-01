È una storia a dir poco drammatica e malinconica quella di Vittorio Mazzucato, ex imprenditore ed erede della storica Serre Italia Mazzucato di Padova, e del suo inseparabile yorkshire. Sono stati trovati entrambi senza vita, probabilmente morti entrambi di stenti, nel garage della villetta dove vivevano. Villetta che si trova al civico 37 di via Facciolati, ormai ridotta in stato di abbandono. Mazzucato, 74 anni, è infatti passato dai fasti miliardari degli anni ’80 a una vita di stenti, fino alla morte in totale povertà e solitudine.

Anni fa nessuno avrebbe potuto immaginare un simile tragico epilogo per Mazzucato, che aveva iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia di che produceva fiori e piante negli anni ’60, ereditandola poi alla morte dei suoi genitori. A inizio anni ’90 la decisione di cedere la stessa azienda, la Serra Italia, che produceva fiori e piante, con annessa cessione anche della sua quota dello storico negozio in centro. (Continua dopo la foto)











Nel 2000 l’ex imprenditore aveva perso la sorella e di fatto era rimasto solo. Non si è infatti mai sposato, non aveva figli e nemmeno parenti prossimi. La perdita dell’azienda e della sorella hanno profondamente segnato la vita di Vittorio Mazzucato, che ha quindi iniziato a lasciarsi andare mentre il patrimonio di famiglia andava in fumo tra ipoteche di banche e tribunali. Gli era rimasta solo quella villetta, due auto d’epoca e il suo fedele amico a quattro zampe. (Continua dopo la foto)













Come riporta il Corriere Veneto, la scoperta della morte del 74enne è stata fatta su impulso di un cugino di Mazzucato che, preoccupato, ha avvertito le forze dell’ordine. Mercoledì pomeriggio gli agenti e il personale medico sono entrati nell’abitazione, hanno cercato l’uomo al piano terra, in quello superiore e poi sono scesi di sotto, in uno scantinato. Vicino a due auto d’epoca, il corpo dell’ex imprenditore, vestito con guanti, cappello e cappotto per ripararsi dal gelo e a cui un malore è stato fatale. Accanto a lui, nella cuccia, il suo yorkshire. (Continua dopo la foto)







L’uomo, che viveva in quella villetta ormai fatiscente senza acqua, luce e gas, soffriva di problemi cardiaci. “Si era lentamente lasciato andare – racconta al Corriere chi l’aveva visto pochi giorni prima – Vittorio era un signore cordiale che aveva sofferto. Usciva in bici, era riservato e nessuno ha mai saputo le reali motivazioni per cui è caduto in disgrazia. Indossava sempre gli stessi vestiti e aveva perso la voglia di vivere. Era appassionato di automobili e la leggenda vuole che all’interno di quella casa ci siano ancora due Ferrari d’epoca”.

Il dramma di Sergio e Luisa, insieme fino alla fine: li hanno trovati morti abbracciati