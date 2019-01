Non si trovava più da maggio scorso, ma non era sparito dopo la scuola: era già morto il piccolo Caden McWilliams, 7 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto murato nel cemento in un magazzino abbandonato alla periferia della sua città. A fare la drammatica scoperta a sette mesi da quando non si avevano più notizie del bambino, è stata la polizia, secondo cui sarebbe stata la madre a mettercelo. Una scoperta fatta quasi per caso e solo dopo una soffiata anonima arrivata agli inquirenti.

La madre di Caden, la 43enne Elisha Pankey deve ora rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di cadavere. Succede a Denver, in Colorado, Stati Uniti, ma questa storia orribile ha già fatto il giro della rete e dei quotidiani. Il corpo del piccolo Caden è stato trovato solo due giorni prima di Natale e solo, come detto, dopo che una fonte anonima si è rivolta alla polizia nella vicina città di Aurora. (Continua dopo la foto)











La madre del bimbo era stata arrestata appena due giorni prima per possesso di eroina proprio ad Aurora. Secondo gli esami svolti dal medico legale sul corpicino di Caden, il decesso risalirebbe proprio al mese di maggio, quando cioè si sono improvvisamente perse le sue tracce, ma solo successivamente il cadavere sarebbe stato portato nel magazzino dove è stato poi murato nel cemento. Le cause esatte del decesso non sono ancora state rivelate dagli inquirenti che, vista la delicatezza del caso, mantengono il più stretto riserbo sulle indagini. (Continua dopo la foto)













“Grazie al tenace lavoro di entrambi i dipartimenti di polizia di Aurora e Denver, ora sappiamo che il giovane Caden non era solo sparito da diversi mesi ma non era più vivo”, ha detto il procuratore distrettuale di Denver Beth McCann. “Questa è una terribile tragedia per la comunità. Anche se questo caso richiederà del tempo per risolverlo, ci vorrà ancora più tempo perché la nostra comunità possa riprendersi”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)







Una vicenda, insomma, che ha ancora molti punti oscuri. Anche da parte della scuola che frequentava il piccolo Caden, dove il personale e gli alunni sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia della sua morte atroce, è arrivata una dichiarazione. Il preside della scuola Nichole Whiteman ha descritto il ragazzino come uno studente modello, un bambino dolce che si comportava bene.

