È stato un conoscente a trovare senza vita Sergio Cini e Luisa Zardo. È stato lui, che come riporta Il Messaggero ogni tanto faceva dei lavoretti a casa della coppia di anziani a dare l’allarme alle forze dell’ordine dopo aver visto i corpi dei due, 85 anni lui e 87 lei, stesi a terra. Come ha poi raccontato ai carabinieri della compagnia di Cles, aveva sentito i coniugi Cini il giorno precedente, sul tardo pomeriggio, e aveva ricevuto un invito a passare a casa loro, al civico 14 di via Cortalta a Fai della Paganella, un piccolo comune in provincia di Trento.

Ma mai si sarebbe aspettato che quell'invito fosse l'ultimo e, soprattutto, di trovarsi di fronte quella scena straziante. Sergio e Luisa sono stati trovati abbracciati, sul divano della loro villetta. Le indagini sulla morte della coppia sono scattate immediatamente ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.











Si amavano molto Sergio e Luisa, e condividevano tutto, come spiegano gli amici e vicini di casa: "Vivevano uno per l'altra e avevano solo loro stessi". A Luisa poi era stato diagnosticato un terribile male e probabilmente il peso della malattia di lei e della sofferenza e solitudine del lui era diventato troppo pesante da sopportare. Al punto da decidere di farla finita insieme per sempre.













Meno di un mese fa un'altra tragedia ma a Pinerolo. Quella dei coniugi di Pinerolo, che è avvenuta lo scorso 23 dicembre quando Pier Carlo Marchese, 85 anni, ha deciso di seguire la moglie Mirella, morta per cause naturali a 83 anni, gettandosi dal balcone. Non riusciva a immaginare di vivere senza la sua metà con cui era stato per più di mezzo secolo e ha deciso di farla finita.







Erano stati insieme per una vita, mai un giorno lontani in quarant’anni di matrimonio. E così, quando Pier Carlo ha trovato la sua Mirella morta non deve aver retto al dolore e ha deciso di seguirla. Il pomeriggio stesso dell’antivigilia di Natale ha raggiunto il balcone della sua abitazione che si trova al quarto piano e si è buttato giù. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha provato a rianimare Pier Carlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Se n’era già andato, è morto sul colpo.

