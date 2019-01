”A 79 anni con 350 euro al mese, mangio una volta al giorno”: la triste storia di Carla dopo la scomparsa di suo marito

Molti italiani si trovano in una condizione di grave ristrettezza economica che li porta a mettersi in fila alla mensa della Caritas, ad andare in stazione a ricevere il pacco con i generi alimentari di Pane e Vita e a cercare un posto dove dormire, all’aperto. Ma c’è anche chi, pur avendo un tetto sopra la testa, fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Anzi, sceglie per necessità di effettuare un solo pranzo durante la giornata. Tra questi c’è Carla (nome di fantasia) .

"Ho 79 anni, vivo con 300 euro al mese, mangio una volta al giorno". Carla è una pensionata di Parma che, come tanti altri in Emilia Romagna, dopo una vita di lavoro e di disgrazie ha perso tutto. Solo qualche vecchia amica ora l'aiuta. La storia di Carla è come quella di tante altre: 79 anni, una vita da casalinga alle spalle: "È' stato un lavoro dignitoso e utile che ho svolto con rispetto per tutta la vita" racconta.











Poi, le prime difficoltà economiche, la morte del marito "che ha lavorato per quarant'anni prima come agricoltore e poi all'Anas", la morte dell'unico figlio e la solitudine. "Con una pensione di 350 euro non mi permette di mangiare due volte al giorno. A parte alcuni debiti che mi ritrovo a dover pagare e che incidono su una parte del mio stipendio, per il resto ci sono le spese della casa, del riscaldamento e delle bollette. In questo devo farci rientrare anche il cibo ed è sempre più difficile. Alcune amiche mi vengono a trovare e ceniamo insieme, così il cibo lo portano loro. E' un accordo tacito: non ce lo siamo mai detto ma loro conoscono la mia situazione".













Una vita di stenti, ma bisogna pur lottare. "Devo ammettere che io qualche cosa l'ho pure rubata, perché non sapevo come fare. Il prosciutto non me lo posso permettere ed è capitato che lo prendessi senza pagarlo. Non penso che possa incidere sugli affari del supermercato e sul futuro dei dipendenti. Io, in alternativa, non avrei potuto mangiare, nemmeno una volta al giorno".







Abitualmente mangia una volta al giorno, “ogni tanto riesco a fare sia il pranzo che la cena. Ormai mi sono abituata, quando era ancora vivo andavo spesso da mio figlio, che mi ospitava volentieri. Era un tesoro ma poi se n’è andato a causa di un incidente stradale e mi è caduto il mondo addosso. E’ successo dieci anni fa: mi ricordo ancora la disperazione che provai. Lui lavorava come ambulante nei mercati: il suo camion si è scontrato frontalmente con un’auto e lui è morto dopo una settimana di coma in ospedale”, ha spiegato l’anziana donna.

