Certo, 204 candeline (in due) sarebbero state troppe sulla torta, ma è l’anagrafe che conta: queste due ‘giovincelle’ sono sorelle e hanno compiuto 102 anni. A detta della famiglia, sono la coppia di gemelle più longeva del Regno Unito, avendo visto quattro monarchi, venti primi ministri e soprattutto due guerre mondiali. Si chiamano Phyllis Jones e Irene Crump e vengono da Stourport a Severn, nel Worcestershire, dove abitano insieme. Phyllis e Irene, classe 1916, si sono sposate, ma sono tornate a vivere insieme dopo essere rimate vedove.

Le gemelle hanno già ricevuto una cartolina dalla Regina per il loro centesimo compleanno, ma ne vorrebbero ricevere un'altra che però potrebbe arrivare solo allo scoccare delle 105 candeline, un traguardo che le due sorelle intendono ovviamente raggiungere insieme. La più 'anziana' delle due è Phyllis, che sostiene che quel giorno di 102 anni fa è venuta al mondo qualche minuto prima di Irene.











Viene spontaneo chiedersi quale sia il loro segreto, il segreto di tanta longevità. Intervistate in occasione del 102esimo compleanno, le gemelle più anziane del Regno Unito non hanno avuto problemi a svelarlo ai cronisti. Phyllis ha rivelato che sono arrivate a questo traguardo per merito della dieta che seguono che, però, non sembra proprio tra le più salutari: mangiare spesso pesce accompagnato da due drink forti ogni volta.













E infatti, come si legge sul sito della BBC, quando famiglia e gli amici si sono uniti a loro per festeggiare il compleanno con torte e panini, Phyllis ha detto che non vedeva l'ora di avere un buon drink. "Sono molto orgoglioso di mamma e zia Rene, sono sempre stato molto orgoglioso di entrambi", ha spiegato alla stampa il figlio di Phyllis, Carl, 59 anni, che si è occupato dei festeggiamenti della mamma e della zia.







“Anche se hanno una badante sono abbastanza autonome. Stiamo organizzando una piccola festa per loro a casa perché nonostante sembrano stare bene hanno problemi di deambulazione e non vogliamo portarle da nessuna parte che le farebbe sentire a disagio”, ha aggiunto. “Ho dovuto fare una ricerca online per confermarlo – ha concluso – ma zia Rene e mamma sono sicuramente le gemelle più anziane in Gran Bretagna, devo ancora contattare il Guinness dei primati, ma lo farò”.

