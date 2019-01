Sul web, ormai, si può compare e vendere di tutto. In questi anni di casi bizzarri ne abbiamo letti tantissimi: dalle mutandine usate, alle ciocche di capelli, passando per i vietatissimi ciottoli e sabbia del mare. Così non ci si stupisce quasi più se ci si imbatte in un annuncio che di vendita di un “marito”. Proprio così. Il fatto è successo ad Amburgo, in Germania, dove una donna quarantenne, stanca del marito, ha deciso in maniera scherzosa di sbarazzarsi del fardello del coniuge.

Il prezzo? Decisamente abbordabile. La donna ha deciso di vendere il marito alla modica cifra di diciotto euro. La notizia è stata riportata da Berlino Magazine, una pubblicazione in lingua italiana online di cultura e attualità che si propone come ponte culturale tra la Germania e l'Italia. La donna ha dichiarato alla Berliner Morgenpost di aver ricevuto varie risposte e un riscontro molto positivo dagli altri utenti. L'annuncio, pubblicato per gioco, è stato in seguito rimosso dal sito.











Le feste natalizie e il tempo trascorso in famiglia, a quanto pare, hanno indotto una donna di Amburgo a riflettere sulla propria vita e sul rapporto con il marito. "L'annuncio è andato molto bene, ho avuto un riscontro molto positivo", ha raccontato la donna divertita dal successo dello scherzetto giocato al coniuge. "A un certo punto ne ho avuto abbastanza", ha raccontato la quarantenne al giornale tedesco, riferendosi al marito, con cui è sposata da ben sette anni.













"Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio marito. Il reso non è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail", ha scritto nell'annuncio pubblicato online proprio il giorno di Natale. Il titolo del post parla da sé: "Marito, usato". E si legge ancora: "Il ritiro è possibile anche oggi, così lo puoi provare subito domani, a Santo Stefano", specificando poi il prezzo: 18 euro negoziabili. L'annuncio è stato poi cancellato il giorno successivo.







Nel 2016 Simone O’Kane, 33 enne britannico, ha deciso di giocare uno scherzo alla sua dolce metà, la 27enne Leandra. L’uomo ha infatti messo on line, sul noto sito di affari eBay, un annuncio in cui, con fare ironico, proponeva la sua fidanzata al migliore acquirente avvalendosi di un’asta il cui prezzo di partenza è stato fissato a 65.880 sterline, ovvero circa 78.000 euro. “Ha una discreta carrozzeria. Unico difetto: spesso fa rumore e non può essere messa a tacere. Accetto scambio con modello più giovane” – si leggeva nella descrizione dell’oggetto.

