Neonato da record! Nessuno si aspettava che fosse così grande: ecco quanto pesa

Non era mai nato un bambino così pesante come Ali all’Arlington Memorial Hospital, in Texas. Il ‘piccolo’ – eufemismo – è un vero neonato record. La mamma, Jennifer Medlock, ha partorito lo scorso 12 dicembre e non si aspettava assolutamente che il bambino che stava aspettando sarebbe stato così grosso: pesa circa 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once) ed è lungo 53 centimetri (21 pollici) e, come detto, detiene il record del neonato più pesante mai venuto al mondo in quella struttura.

Ha stupito persino il personale sanitario con le sue dimensioni: quando il medico l'ha portato da mamma e papà subito dopo il parto ha dichiarato di non aver mai visto un neonato così grande. Dopo aver partorito, Jennifer ha detto di aver immaginato che il suo secondogenito avrebbe avuto un peso sui 4 chili e mezzo, come quello della figlia che era nata due anni prima. Insomma, non aveva avuto il minimo sentore che il bambino potesse nascere così grande.











Lei non se l'immaginava, ma qualcun altro aveva fatto una previsione che poi si è decisamente arrivata. Prima di partorire, Jennifer aveva condiviso su Facebook una foto con il pancione e un suo amico l'aveva commentata così, date le dimensioni della pancia della futura mamma: "Ali sarà un ragazzone". Beh, aveva proprio ragione. Appena nato, Ali è stato ricoverato in terapia intensiva a causa della bassa glicemia e problemi alle piastrine, ma dopo una settimana di cure è stato dimesso, giusto in tempo per festeggiare il Natale a casa.













Un mese fa circa un altro neonato, ma un po' più leggero di Ali, era finito sui giornali di tutto il mondo. Parker Bell, 5,75 chilogrammi di amore, è infatti nato con parto naturale senza nessuna conseguenza. La sua mamma, che è australiana, l'ha messo al mondo dopo un travaglio di circa due ore e mezza, poi ha posato per uno scatto ricordo insieme all'ostetrica che l'ha seguita durante il parto all'ospedale Blacktown, nei sobborghi ad ovest di Sidney.







Per la struttura la nascita di Parker Bell è stata un vero record. In quell’ospedale sono sì nati altri bambini con peso superiore ai sei chili, ma mai con parto naturale come in questo caso. “Sapevamo che il piccolo cresceva molto e per questo la madre è stata sottoposta a costanti controlli durante la gravidanza per la crescita del feto”, ha spiegato ai giornali locali la dottoressa che ha seguito la donna, Nikki, di 28 anni, e il parto.

