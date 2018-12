Una ragazza inglese è rimasta temporaneamente cieca per colpa di un uovo. Come è possibile? La ragazza aveva cotto l’uovo nel forno a microonde. Quando lo è andato a prendere, l’uovo le è esploso in faccia provocandole seri danni.

Courtney Wood, 19 anni, stava preparando la colazione il giorno di Santo Stefano. Ha messo l’uovo nel microonde e, quando lo è andato a prendere, quell’uovo le è esploso in faccia facendole venire una enorme vescica sul volto. La ragazza, quando l’uovo le è esploso in faccia, ha iniziato a urlare presa dallo spavento.

Poi ha preso in mano la situazione ed è corsa al bagno a lavarsi la faccia con l’acqua fredda. “Mi stavo facendo la colazione. Ho messo un po’ di pancetta sotto il grill e poi ho messo un uovo in una caraffa con un po’ d’acqua – ha raccontato – e l’ho fatto saltare nel microonde per un minuto. Il forno a microonde non ha emesso il solito ping, quindi ho tolto l’uovo, l’ho aperto sul lato e ho controllato la pancetta” ha raccontato Courtney. Continua a leggere dopo la foto











Poi ha spiegato la dinamica dell’incidente: “Quando mi sono voltato verso la pentolina, l’uovo è esploso nella mia faccia”. Courtney, che vive da sola, è stata costretta a chiamare un amico. Il punto è che, nel frattempo, aveva perso la vista. “Stavo urlando dal dolore. Il mio amico è arrivato subito e ha chiamato i soccorsi, gli hanno detto che dovevo andare direttamente al pronto soccorso”. Una storia orribile che ha sconvolto tutti. Continua a leggere dopo la foto













I medici del Royal Stoke University Hospital dove la ragazza è stata ricoverata le hanno prescritto la morfina e hanno applicato una garza bagnata sulla ferita. Fortunatamente i medici hanno rassicurato la ragazza dicendole che le ustioni sono superficiali e che quindi non avrà danni permanenti. Però quell’uovo le ha lacerato la superficie di entrambe le cornee. La situazione migliorerà e la ragazza non sarà cieca a vita. Continua a leggere dopo la foto





L’occhio sinistro, comunque, era messo peggio dell’occhio destro. Poverina. “La vista all’occhio destro mi è tornata dopo 48 ore, ma non riesco ancora a vedere correttamente da quello sinistro” ha detto la ragazza profondamente scioccata da quanto accaduto. “Questo è stato il peggior dolore di cui abbia mai sofferto, è stato orribile”.

Le gemelline erano malate. Mamma suicida nel Tevere, la triste verità sulle bimbe. Una delle due piccole era nata cieca

fbq('track', 'STORIE');