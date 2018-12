Ha chiamato il 113 la mattina di Natale ma non era un’emergenza come le altre: voleva avere qualcuno a cui fare gli auguri e un pò di compagnia, almeno il 25 dicembre. E così un’anziana residente a Parma ha deciso di chiamare i poliziotti, per avere un pò di vicinanza e conforto nel giorno in cui tutti si riuniscono con le loro famiglie. Il fatto è successo a Parma la mattina del 25 dicembre, come racconta il quotidiano ”La Gazzetta”. La chiamata dell’anziana è arrivata al centralino.

"Pronto, la polizia? Volevo farvi gli auguri, oggi sono sola". La telefonata è stata girata ad alcuni agenti delle volanti che decidono di raggiungere l'anziana per verificare le sue condizioni di salute e farle gli auguri. La signora è stata raggiunta a casa da quattro agenti e con l'occasione il gruppetto si è scattato anche un selfie.











La storia della signora di Parma ricorda quella avvenuta a Marano, comune a nord di Napoli. "Voglio solo parlare un po', sono sola, i miei figli sono lontani" era la particolare richiesta di aiuto lanciato con voce sommessa da un'anziana del paese del Napoletano. La signora, novant'anni compiuti e invalida, ha raccontato ai militari la sua triste condizione di solitudine che si è accentuato in questi giorni di festa.













E, così, mentre le famiglie si ritrovano intorno ad una allegra tavola imbandita, la donna desiderosa solo di scambiare due chiacchiere per allontanare i fantasmi della malinconia, non ci ha pensato due volte ed chiamato la sala operativa dei carabinieri. Colpiti dal racconto dell'anziana, e ben consci che la solitudine in età avanzata può essere pericolosa come una malattia, i militari hanno deciso di fare una sorpresa alla signora presentandosi presso la sua abitazione per farle un po' di compagnia.







Un regalo di Natale, questo, inaspettato ma decisamente apprezzato dalla 90enne che, almeno per un po', è riuscita a ritrovare il sorriso. I carabinieri, inevitabilmente, hanno successivamente segnalato la difficile condizione della donna ai servizi sociali di Marano. Un episodio simile si è verificato lo scorso 10 luglio a Napoli nel quartiere di San Carlo all'Arena quando una signora di 92 anni ha chiamato i militari denunciando un furto in casa. In realtà, l'anziana aveva inventato la storia solo perché si sentiva sola.

