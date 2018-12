Una storia meravigliosa, che arriva proprio nel periodo in cui le famiglie dovrebbero trascorre il tempo insieme. I protagonisti sono Hal Vaughan e sua figlia Pierce, che di mestiere fa la hostess e che quest’anno ha dovuto trascorrere le giornate della vigilia e Natale a bordo di un aereo. Così, quest’anno, l’uomo ha deciso di passare i giorni di festa in modo insolito: voleva così tanto stare con sua figlia, assistente di volo della Delta Airlines, che ha prenotato diversi biglietti aerei per seguirla in giro per l’America.

L'anziano signore ha così viaggiato dalla Florida a Detroit sui voli della Delta Airlines, regalando un particolare Natale alla figlia hostess che, tra un passeggero e l'altro, poteva scambiare qualche sguardo con l'amato papà. La favola natalizia è stata portata alla luce da Mike Levy, uno dei tanti passeggeri che si è seduto accanto ad Hal Vaughan, il padre di Pierce, durante i suoi voli.











Pubblicando uno scatto sulla propria pagina Facebook, Mike ha fatto diventare la storia di Hal e Pierce virale. Hal ha cambiato sei voli per poter trascorrere il giorno di Natale accanto alla figlia Pierce che doveva lavorare. "Ho avuto il piacere di sedermi accanto a Hal nel mio volo di ritorno a casa. Sua figlia Pierce era la nostra assistente di volo che ha dovuto lavorare per Natale. Hal ha deciso che avrebbe passato le vacanze con lei. Quindi, sta volando su tutti i suoi voli oggi e domani in tutto il Paese per trascorrere del tempo con sua figlia per Natale", ha scritto su Facebook uno dei passeggeri, Mike Levy.













Il post ha fatto il giro del web in brevissimo tempo ricevendo migliaia like e commenti. "Qui c'è tutto l'amore del mondo, lo spirito del Natale, dovrebbero farci un film, una specie di TheTerminal", scrive l'utente doctor_parcival. Il post è stato condiviso anche dalla stessa Pierce, che ha commentato "Il primo viaggio di papà con i suoi benefit è stato un successo", riferendosi al fatto che la compagnia aerea per cui lavora, la Delta Airlines, offre dei viaggi scontati ai famigliari dei propri dipendenti. E ancora: "Guarda mà, ce l'abbiamo fatta", ha commentato Pierce rivolgendosi alla madre rimasta invece a casa.







Un gesto davvero apprezzabile quello del signor Vaughan, che così facendo avrà fatto passare un giorno di Natale senza dubbio più leggero alla figlia, che probabilmente, si sarà sentita un po’ a casa. La compagnia aerea Delta ha confermato la notizia in una dichiarazione: “Apprezziamo tutti i nostri dipendenti che lavorano durante le vacanze per servire i clienti Delta e abbiamo adorato vedere questo papà fantastico avere la possibilità di trascorrere il Natale con sua figlia anche mentre attraversa il Paese a 30 mila piedi di altezza”.

