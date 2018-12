Uno spasso! 9 anni, sotto l’albero non trova i regali che aveva chiesto. Ecco cosa fa

I bambini, si sa, non aspettano altro che l’arrivo di Babbo Natale. Per alcuni arriva di notte, quando dormono, per altri si materializza all’improvviso subito dopo la cena della Vigilia e lascia i regali sotto l’albero prima di scappare via. Settimane prima, poi, c’è il fatidico momento della ‘letterina a Babbo Natale’ in cui i più piccoli scrivono i loro desideri. Non è facile dire a un bambino che Babbo Natale non esiste e che in realtà quello vestito di rosso e con la barba bianca che lasciava i doni sotto l’albero era lo zio.

Conoscere la verità è un trauma che molti grandi ricordano ancora bene. Ma la fantasia dei bambini a volte è sconfinata, al punto che anche quando è il presidente degli Stati Uniti in persona a mettere in dubbio l’esistenza di Babbo Natale si continua a crederci. È successo alla Vigilia, quando la piccola Collman Lloyd, 7 anni, ha avuto la possibilità di parlare al telefono con Donald Trump e la First Lady Melania. (Continua dopo la foto)











Era molto emozionata Collman, che abita a Lexington, in South Carolina, quando durante la telefonata al Norad Tracks Santa, il programma che fin dal 1955 risponde alle chiamate dei bambini raccontandogli dove si trova in quel momento Babbo Natale, l’hanno messa in contatto con la Casa Bianca. In diretta. Ma a Trump è scappato quel: “Davvero credi ancora a Babbo Natale?”. E alla risposta affermativa, non si è tenuto: “Perché a sette anni, it’s marginal, è marginale, una cosa di poco conto”. (Continua dopo la foto)













“Yes Sir, Sì, signore”, ha risposto educatamente la bambina, che poi ha ammesso di non aver capito la parola “marginal”. E lui: “Vabbè, goditela”. La conversazione col Presidente non ha minato le sue certezze: con l’aiuto dei suoi genitori Collman ha messo come da tradizione fuori biscotti e latte e il giorno dopo ha trovato al loro posto solo le briciole e i regali sotto l’albero. E poi c’è un’altra storia relativa a Babbo Natale che sta facendo il giro del mondo. Siamo a Zetel, nella Bassa Sassonia, in Germania ed è stata ripresa dal quotidiano Nordwest Zeitung. (Continua dopo la foto)







Un bambino di 9 anni aveva scritto la sua letterina e si aspettava di ricevere da Babbo Natale i regali che aveva chiesto. Ma sotto l’albero non ha trovato nulla di quello che voleva e non l’ha presa benissimo. Cosa ha fatto? Ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. Gli agenti del commissariato locale sono andati a casa sua e “l’hanno trovato molto arrabbiato”, ha raccontato un portavoce della polizia. Lui ha chiesto spiegazioni, e allora i poliziotti hanno letto tutta la letterina, l’hanno confrontata con i regali che aveva ricevuto e alla fine hanno concluso che Babbo Natale si era sbagliato e aveva confuso la sua lettera con quella di un altro.

“Oh no, presto. Aiutate Babbo Natale”. Con barba bianca e vestito rosso, prepara una sorpresa indimenticabile per i bambini. Ma qualcosa va storto e il siparietto fiabesco rischia di trasformarsi in tragedia