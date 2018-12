Nell’ospedale San Giovanni di Dio e d’Aragona di Salerno è stata effettuata una operazione da record: a una donna incinta è stata asportata una massa tumorale di 15 chilogrammi. L’intervento di rimozione del tumore è stato effettuato dopo aver fatto partorire la donna.

A compiere quest’impresa clamorosa sono stati due chirurghi del reparto “Gravidanze a rischio“: il dottor Mario Polichetti e il dottor Raffaele Petta, che hanno potuto contate sull’aiuto delle rispettive preparatissime equipe. A finire sotto i ferri una donna di 38 anni, casalinga, che, oltre a essere incinta, aveva un tumore del diametro di 35 centimetri per 15 chilogrammi. Nonostante avesse quella enorme massa tumorale, durante la gravidanza la donna non ha avuto problemi. Aveva solo una leggera sensazione di fastidio all’addome: sentiva una certa compressione ma è normale dato tutto il peso che portava. Incredibile. Ma è successo davvero. Una sorta di miracolo di Natale? Forse. Continua a leggere dopo la foto











La donna ha subito l’intervento al termine della gravidanza: quando è stata operata, infatti, era alla 37esima settimana. L’intervento si è suddiviso in due fasi: nella prima fase dell’operazione è venuto al mondo il bambino, lungo 50 centimetri e con un peso di oltre 3 chilogrammi mentre, nella seconda fase dell’intervento, i medici hanno provveduto a rimuovere la massa tumorale. I medici dell’ospedale hanno fatto sapere che la mamma e il bambino stanno entrambi bene. Continua a leggere dopo la foto













Oltre al dottor Polichetti e al dottor Petta, in sala operatoria c’erano anche il dottore Joseph Allegro, l’anestesista Miriam Giudice e due ostetriche Angela Lombardi e Luciana Verlezza. Tutta l’equipe ha dato il massimo per poter salvare la vita della donna e del suo bimbo. E tutta l’equipe si è aggiudicata un primato mondiale. Quel che è successo all’ospedale di Salerno, infatti, non era successo da nessuna altra parte. Continua a leggere dopo la foto







È la prima volta al mondo che, durante un’operazione, viene rimossa una massa tumorale di 15 chilogrammi, per di più a una donna in stato interessante. Finora, a detenere il record era un’equipe medica di Chennai, in India, ma in quella circostanza la massa tumorale era più piccola e la donna non era incinta. Speriamo che ora la donna e il suo bimbo possano godersi una bellissima vita insieme all’insegna della salute e dell’amore.

