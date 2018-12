Muore dopo 7 orgasmi. Una orribile morte. Una morte provocata da una notte di sesso estremo. È successo in un famoso hotel di Ikotun, in Lagos, Africa, dove il signor Devy si era lanciato in una competizione sessuale con Loveth. Qual era la scommessa? Chi sarebbe durato di più. Insomma, una scommessa banale. Che però a Devy è costata la vita. Secondo quanto si legge su Libero quotidiano, l’uomo avrebbe raggiunto l’orgasmo sei volte.

Un bel numero, non c’è che dire. Devy, però, credeva che tutto quel sesso, non solo lo avrebbe fatto vincere, ma avrebbe anche fatto bene alla sua salute. Fare sesso è terapeutico per tante ragioni: riduce lo stress, alza i livelli di ossitocina e delle endorfine, aumenta il buonumore, riduce i livelli di omocisteina, cioè la sostanza che, quando in eccesso, può innescare problemi cardiaci, e stimola i neuroni della sostanza grigia cerebrale, mantenendo attiva negli anziani la prontezza del linguaggio e la percezione visiva. Continua a leggere dopo la foto











Ricerche scientifiche dicono che chi non fa sesso, specie dopo una certa età, rischia di ammalarsi con più facilità. Lo studio è stato addirittura pubblicato sul Journal of Sexual Medicine, il quale riporta che persino il sistema immunitario beneficia della pratica sessuale. Sia Devy che Loveth, entrambi uomini di mezza età, hanno preso molto sul serio la cosa. Ma hanno esagerato. E Devy ci ha rimesso la vita. Brutta faccenda. Continua a leggere dopo la foto













Dei due uomini si sa solo che fossero entrambi di mezza età e che si siano lanciati in questa competizione sessuale. Al settimo rapporto sessuale con tanto di orgasmo, Davy avrebbe perso conoscenza morendo sdraiato sulla sua partner. È stata la donna, dunque, ad aver lanciato l’allarme rivolgendosi terrorizzata alla reception dell’albergo. L’uomo probabilmente è morto per arresto cardiaco. Se avete intenzione di fare come questi due uomini, lasciate perdere. Continua a leggere dopo la foto





Il sesso farà pure bene alla salute ma, in tutti i campi, il troppo è negativo. Per quanto il sesso faccia miracoli pure sul sonno – è stato dimostrato che dopo un rapporto sessuale aumentano i livelli di prolattina, l’ormone che media il rilassamento muscolare e psicologico – è anche vero che, quando si è in età avanzata, bisogna anche tenere conto dei problemi che potrebbero riscontrarsi a livello cardiaco. Problemi che i due amici non hanno affatto considerato.

23enne sorpreso a fare sesso con un cadavere in un’agenzia di pompe funebri. Orrore e squallore: come lo hanno sorpreso

fbq('track', 'STORIE');