“Anna è morta”. 27 anni, era partita per il Messico da 10 giorni: mistero sulla sua fine

È avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L’Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano. La donna era originaria di Bardolino, in provincia di Verona. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un’autopsia. Solo successivamente potrà esserci il nulla-osta per il rimpatrio della salma in Italia.

L'Ambasciata d'Italia a città del Messico, in coordinamento con la Farnesina, segue il caso della connazionale, in stretto contatto con i familiari. La notizia della scomparsa di Anna Ruzzenenti ha sollevato un'ondata di emozione in tutta la comunità. Anna Ruzzenenti era conosciuta e stimata.











Playa del Carmen è una cittadina messicana situata sulla costa caraibica nella parte nord-orientale dello stato di Quintana Roo. Il suo antico nome è Xaman-Ha che significa Luogo dove sorgono le acque del Nord. Da qui i Maya salpavano per andare a rendere omaggio alla dea della fertilità, Ixchel, nell'isola di Cozumel. È capoluogo del comune di Solidaridad.













Essendo una delle località al mondo con il maggior tasso di crescita demografica, è molto interessante osservarne lo sviluppo. Nel 2003 la popolazione ammontava a circa 49.000 abitanti ma nel 2005 aveva già raggiunto i 100.000. Con un ritmo di crescita di oltre il 20% annuo la popolazione punta ormai ai 200.000 abitanti ed è composta da messicani provenienti da ogni stato del Paese e stranieri provenienti da oltre 40 Paesi del mondo, e tra essi moltissimi italiani, i più numerosi, dopo i messicani.









Non a caso, la redazione della rivista Il Sole d'Italia, l'unico periodico (ora estinto) in lingua italiana stampato e pubblicato in Messico, aveva sede proprio a Playa del Carmen. Le opportunità di lavoro e il clima gradevole tutto l'anno, oltre alla bellezza del Mar dei Caraibi, hanno trasformato questo villaggio di pescatori nell'epicentro di uno sviluppo turistico senza pari al mondo. Con esso sono giunte le infrastrutture, l'assistenza sanitaria, i grandi magazzini, e un tipo di edilizia residenziale spesso di lusso, soprattutto nella zona di Playacar.

