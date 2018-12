Una bella, bellissima storia di solidarietà quella che arriva da Exeter, Ontario, dove nonostante il brevissimo preavviso, un’intera comunità è riuscita a esaurire l’ultimo desiderio di un concittadino, il 78enne che vedete nella foto. E c’è riuscita: lui era incredulo, senza parole, di fronte alla sorpresa che certamente non si aspettava di ricevere. Si chiama Harry Towle e come riporta il Corriere della Sera aveva espresso il desiderio di cenare con la sua compagna, andare in giro per Exeter per vedere la città vestita a festa e fermarsi da qualche parte ad ascoltare i canti natalizi.

Probabilmente l’ha sempre fatto in occasione delle feste, ma quest’anno, purtroppo, è molto diverso. Harry, infatti, sta morendo. Ha un cancro terminale ai polmoni ed è quindi molto probabile che non vedrà un altro Natale, non avrà la possibilità di respirare l’atmosfera di festa che si respira nella sua città. (Continua dopo la foto)











Cresciuto nell’area urbana, attualmente Harry è sottoposto alle cure palliative presso la Queensway Nursing Home di Hensall ed è stata proprio un’infermiera di quella struttura, Margaret Sutherland, a far sì che il 78enne potesse ascoltare i canti natalizi attraverso un passaparola sui social network. E così, malgrado un preavviso di poco più di 24 ore, la comunità di Exter si è mobilitata immediatamente per esaudire il desiderio di Harry. (Continua dopo la foto)













“Abbiamo tirato insieme tutto in meno di 30 ore – ha poi raccontato l’infermiera della clinica dove è ricoverato Harry – perché tutti volevano che l’ultimo Natale del signor Towle fosse assolutamente memorabile e a un certo punto si è messo pure a nevicare, rendendo la serata davvero magica”. Hanno risposto al suo appello quasi 300 persone, molte delle quali sconosciute, che hanno regalato al 78enne il Natale che voleva. (Continua dopo la foto)







I concittadini di Harry si sono riuniti nel MacNaughton Park di Exeter e lì l’hanno accolto sulle note di ‘Silent Night’ e ‘Jingle Bells’. Harry era incredulo ed emozionatissimo. “È stata un’autentica sorpresa – ha detto ai microfoni della CTV London – perché non ho mai avuto niente di simile in tutta la mia vita. Non me lo aspettavo e non riesco ad esprimere a parole quello che sto provando, ma questo gesto significa davvero moltissimo per me e posso solo ringraziare tutti per essere venuti fin qui”.

