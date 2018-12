Marianna, 26 anni, malata. La sua vita sembra segnata, ma attenti al gesto del padre

Una storia che tocca il cuore e che arriva nel periodo dell’anno. È quello di Marianna Maione, una ragazza di 26 anni malata al rene. Insufficienza renale cronaca era stata la diagnosi dei medici. Una situazione invalidante al punto da costringerla a ridisegnare la sua vita. Per anni la malattia è stata sotto controllo poi la scorsa estata il rene ha iniziato a cedere e la strada sembrava segnata verso il letto della dialisi salvo un trapianto. Ma la possibilità di trovare un organo compatibile e disponibile, quando ad attenderlo vi è una lunga lista di pazienti, non è assolutamente facile.

Luigi, 56 anni, padre della ragazza, si informa e scopre che è possibile realizzare un trapianto di rene da donatore vivente e che se il trapianto viene effettuato prima che il malato entri in dialisi si possono ottenere migliori risultati in termini di sopravvivenza e qualità di vita. Non ci pensa su due volte: può essere lui il potenziale donatore. «Non ho mai avuto dubbi. Dal momento in cui ho scoperto che avrei potuto donare il rene a mia figlia ho avviato immediatamente l'iter, con grande determinazione» spiega Luigi.











L'uomo si rivolge al professore Michele Santangelo direttore della Uoc di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene del Policlinico Federico II per offrirsi come donatore. Santangelo si dichiara immediatamente. L'ospedale si stava già riorganizzando nel riprendere l'attività di trapianto da vivente dopo uno stop durato 15 anni (l'ultimo risale al 2003) con metodiche più moderne che offrono maggiori vantaggi e garanzie al donatore. L'intervento è difficile ma va bene. E figlia e papà adesso stanno benissimo.













«Mio padre mi ha dato la vita due volte: quando mi ha concepito e il 13 dicembre di quest'anno, donandomi un rene». Così Marianna Maione dal letto dell'azienda ospedaliera Federico II racconta la sua storia. «Già ero molto legata a mio padre, ora lo sono ancora di più. Sul braccio ho un tatuaggio: l'iniziale del suo nome disegnata in modo da creare un cuore».









«Oggi, grazie ad una minuziosa organizzazione – dice il professor Santangelo che condotto l’intervento – ad una perfetta integrazione tra le diverse competenze chiamate in campo, alla definizione di percorsi clinico-assistenziali particolarmente articolati ed all’acquisizione di competenze nelle tecniche chirurgiche mininvasive è stato possibile riattivare questa importantissima procedura del trapianto da vivente sospesa da tempo. La gioia più grande per noi è vedere padre e figlia che stanno bene.

