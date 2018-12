“I suoi genitali bruciati con l’acido”: torturato dalla matrigna per anni

Una vita di terrore, paura e angoscia. Un lungo tunnel nero del quale sembrava non vedere la fine. Così è stato fino a quando le maestre non si sono accorti che qualcosa in lui non andava e hanno avvisato il padre rivelando la terribile verità di un’infanzia rubata fatta di torture e soprusi. Viene dalla Cina questa storia ed ha per protagonista un bambino di sette anni al quale la matrigna ha bruciato i genitali con l’acido. . La denuncia ha portato alla scoperta di una serie di abusi e violenze che il piccolo è stato costretto a subire dalla moglie del padre che lo torturava da mesi in modo orribile.

I fatti si sono svolti ad Habei, in Cina, dove il piccolo avrebbe subito ustioni con la candeggina e sarebbe stato legato al pene con un elastico in modo da non riuscire a fare la pipì. Come riporta il Sun, il bambino si era trasferito da poco nella casa con la donna e il papà, dopo aver vissuto a lungo con i nonni. La matrigna però non avrebbe gradito la sua presenza e per questo motivo ha iniziato a torturarlo e minacciarlo. (Continua dopo la foto)











Il bimbo è stato portato in ospedale dove gli sono state diagnosticate gravi lesioni ai genitali e allo stomaco, visto che la donna lo avrebbe anche costretto a bere acido. Intanto le autorità stanno indagando sul caso, non solo sulla donna, ritenuta principale responsabile delle violenze, ma anche sul padre per sapere se fosse a conoscenza di quanto accadeva all’interno delle mura domestiche. (Continua dopo la foto)













La violenza sui minori sembra essere diventata terribilmente di attualità. Un’insieme di studi condotti in 21 paesi (la maggior parte dei quali sviluppati) rileva che una percentuale variante tra il 7 e il 36% delle donne e il 3 e il 29% degli uomini afferma d’esser stata vittima di abusi sessuali durante l’infanzia, e la maggior parte degli studi ha riscontrato che il tasso di abusi tra le bambine è da una volta e mezzo a tre volte superiore a quello dei bambini. (Continua dopo la foto)









La maggior parte degli abusi è avvenuta in ambito familiare Uno studio multi paese condotto dall’OMS, comprendente tanto paesi sviluppati che in via di sviluppo, indica che tra l’1 e il 21% delle donne ha denunciato di essere stata abusata sessualmente prima del 15° anno di età, nella maggior parte dei casi da membri maschi della famiglia

