Quando il gioco si trasforma in tragedia. È quello che è successo nella cittadina russa di Gubkinskij, dove un bambino di 3 anni è morto per quello che doveva essere un gioco e che invece si è rivelato essere un dramma atroce.

Questa storia agghiacciante è stata riportata dal Daily Mail. Il piccolo era stato chiuso per gioco nella lavatrice dal fratello più grande: di certo il fratello maggiore non ha chiuso il fratello nella lavatrice per ucciderlo, voleva solamente giocare. E invece quel gioco è finito nel peggiore dei modi. Quando i genitori si sono accorti di ciò che era successo, era purtroppo troppo tardi. Ma cerchiamo bene di capire come sia andata questa faccenda. Era notte fonda e il piccolo di tre anni stava dormendo vicino ai suoi genitori, quando il fratello più grande lo avrebbe svegliato perché aveva voglia di giocare. Il piccolino è sceso dal letto per far contento il fratello che, poco dopo, lo ha chiuso nella lavatrice.





Ma, dopo averlo chiuso nell'elettrodomestico, se ne è tornato a letto lasciandolo lì. I genitori dei due bambini si sono accorti solo al risveglio che il figlio minore non era nel letto accanto al loro e, spaventati, hanno iniziato a cercarlo in ogni punto della casa. Niente. Finalmente uno dei due genitori si è avvicinato alla lavatrice e ha fatto la drammatica scoperta. Ormai, però, era troppo tardi. Il piccolo era già morto asfissiato.









Il comitato della Direzione Investigativa della Russia del circondario autonomo Jamalo- Nenec ha rivelato che un'ambulanza è stata chiamata sul posto, ma non ha potuto fare altro che accertare la morte del piccolo. La funzionaria della polizia locale, Elena Demyanova, ha riportato che gli investigatori hanno accertato che i genitori hanno trovato il bambino al risveglio e che il bambino è stato realmente trovato chiuso nella lavatrice.

Gli inquirenti stanno comunque facendo delle indagini per capire cosa sia realmente successo (anche se la dinamica del fatto è già molto chiara). Non è la prima volta che in Russia si consuma una tragedia di questo tipo: come riportato dal Daily Mail, un altro caso simile si era verificato poche settimane prima, a Yelizovo. Un bambino di 9 anni al ritorno da scuola, mentre era solo in casa, è entrato nella lavatrice e dall’interno ha chiuso la porta. È stato ritrovato senza vita da sua madre. Dai segni che sono stati trovati sul suo corpo si capisce che abbia provato a uscire ma senza riuscirci.

