Ognuno ha le sue passioni e lei, Heather, ha quella per le decorazioni di Natale. Passione che con gli anni è diventata una vera e propria mania pure piuttosto dispendiosa chiaramente. A chi, Grinch a parte, non piace avere la casa addobbata per Natale? La maggior parte delle persone – soprattutto i bambini – adorano fare l’albero e respirare l’atmosfera di festa che si respira anche in casa propria.

E poi un classico: ogni anno, tra negozi, mercatini in piazza e offerte strepitose in rete è facile lasciarsi trasportare dalla voglia di acquistare un oggetto da aggiungere alla collezione di addobbi natalizi. Che sia una palla originale, un nuovo personaggio del presepe, una ghirlanda o una decorazione luminosa. Ecco. Diciamo che Heather, la ragazza che vedete tutta allegra nella foto, si è decisamente fatta prendere un po’ troppo la mano. Altro che comprare un nuovo oggettino, qui parliamo di intere collezioni! (Continua dopo la foto)





Heather Shayne ha 32 anni, è di Saint Louis, Missouri, negli Stati Uniti, e con il tempo ha sviluppato una passione per il Natale così maniacale da farla finire su parecchi siti e giornali in tutto il mondo per tutto quello che è riuscita a comprare e per quanto ha speso. Sono stati i media locali a interessarsi alla sua curiosa storia che comincia tre anni fa, quando la ragazza ha comprato un set di tazze di Babbo Natale. (Continua dopo la foto)









A quel primo acquisto natalizio, che risale al 2015, ne sono seguiti tanti altri. Talmente tanti da costringerla a riservare un’intera stanza della casa per ospitare la sua smisurata collezioni di ninnoli, alberelli e, ovviamente, Babbi Natale di ogni tipo, sonori e luminosi. La stanza rimane addobbata per tutto l’anno e, ad oggi, conta più di 1200 decorazioni. Tradizionali, classiche ma anche preziose, come certi oggetti d’antiquariato risalenti agli anni ’50 e ’60. (Continua dopo la foto)



Quanto ha speso finora per assecondare questa sua passione? Una cifra complessiva di oltre 10mila dollari (circa 8mila euro). E non è mica finita qui: Heater non ha la minima intenzione di lasciare la sua già immensa collezione così com’è oggi: ogni finesettimana cerca nuovi oggetti tra i mercatini e aste in rete. “A volte vado in quella stanza quando mi sento giù, è un luogo di pace e felicità”, ha spiegato Heather ai media locali.

Regina Elisabetta, tutte le regole per i regali di Natale