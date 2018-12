Un miracolo di Natale. Così si può sintetizzare la storia di Daniel che, non a caso, sta facendo il giro dei quotidiani e dei siti. Daniel Carter, 7 anni, è malato di cancro e martedì mattina è andato in arresto cardiaco, riporta Il Messaggero, ed è praticamente morto tra le braccia di sua madre. In ambulanza, però, è avvenuto come un miracolo: il personale sanitario intervenuto per Daniel è riuscito a rianimare il bambino e a riportarlo in vita.

Dopo essersi ripreso, il piccolo è stato poi portato di corsa a Hull Royal Infirmary, in Inghilterra, quindi, non appena le sue condizioni si sono stabilizzate, è stato trasferito a Leeds alle 3.40 di notte con la mamma Katie e il papà Kevin. “Mentre arrivava l’ambulanza è morto tra le mie braccia – ha raccontato la mamma – ma i paramedici lo hanno riportato indietro”. La donna ha poi aggiunto che le condizioni di Daniel sono critiche, ma “sta combattendo”. (Continua dopo la foto)





Lo scorso anno il ragazzino era riuscito a sconfiggere il cancro contro cui ha lottato per diciotto mesi. Per festeggiare, a Daniel era stato organizzato un party a cui avevano partecipato tutti i suoi familiari e amici, che per l’occasione si erano vestiti come i suoi supereroi preferiti. Nel 2016 i medici avevano diagnosticato a Daniel una forma rara di cancro al petto e alla colonna vertebrale, che alla fine lo ha lasciato paralizzato. (Continua dopo la foto)









La famiglia Carter, gli amici e tutti coloro, anche persone sconosciute, che hanno visto Daniel, che ha solo 7 anni, combattere come un leone contro quel male tremendo, hanno inviato a lui e ai suoi genitori numerosi messaggi di sostegno e di affetto dopo quello che è successo martedì scorso. “In queste ore critiche vorrei dire che sono così orgoglioso di Katie e Kev e sono anche orgoglioso di te, Daniel, per aver mantenuto la tua battaglia … Sappiamo che non vuoi andartene noi e non vogliamo che te ne vada”, ha scritto un’amica sui social, come si legge sul Mirror. (Continua dopo la foto)



“Siamo davvero contenti dei piccoli progressi che stai facendo – scrive un altro utente su Facebook rivolgendosi direttamente al ragazzino – Dai, continua a combattere. Daniel hai milioni di persone con te”. E ancora: “Sto pregando per il mio supereroe Daniel. Sto pregando per te, Superman”. Come detto, sono davvero molte le persone che con le loro preghiere cercano di fare forza alla famiglia Carter e al piccolo. Forza Daniel!

