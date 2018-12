Davanti al fuoco partito dall’albero di Natale che stava divorando una villetta a Concordia Sagittaria a prevalere è stato l’amore di una mamma per le proprie figlie. Paola Castellet, 45 anni, probabilmente, credeva che le sue ragazze fossero ancora in casa, paralizzate dal terrore per l’incendio. E non ci ha pensato nemmeno un secondo a rientrare in casa per portarle in salvo.

Paola è tornata dentro, ma non è più riuscita a uscire, forse stordita dal fumo e poi investita dalle fiammate che poco prima erano partite dall’albero di Natale. La figlia più piccola di Paola, così come la maggiore, Lucrezia di 21 anni, avevano già raggiunto la salvezza buttandosi dalla finestra e atterrando in giardino. Inutilmente le ragazze hanno urlato alla mamma di tornare fuori, buttandosi anche lei dalla finestra. (Continua a leggere dopo la foto)











Le grida hanno richiamato anche la mamma di Paola, Elda Florean, che vive accanto e la cugina Jenny. La tragedia, a una manciata di giorni dal Natale, ha il volto di mamma Paola Castellet, 45 anni, maestra elementare a Ceggia dopo vari anni al lavoro come commessa. L’hanno trovata priva di vita ai piedi di un balcone: forse ha tentato di sollevare una serranda e poi lanciarsi, ma non ce l’ha fatta. Tutto sotto gli occhi della ragazzina e della figlia più grande, 21 anni, della madre, che vive nell’altra porzione di edificio, e di un paio di vicini che hanno provato a dare un aiuto. (Continua a leggere dopo la foto)









Ad accorgersi per prime dell’incendio sono state le figlie. Lucrezia, studentessa universitaria, e la sorella che frequenta le medie si sono svegliate poco dopo le 6, forse per i rumori che provenivano dalla zona giorno dove faceva bella mostra di sé l’albero di Natale. In casa Castellet è scattato l’allarme. Le fiamme stavano già avanzando, non c’era tempo da perdere. Solo una volta che le due figlie di Paola si saranno riprese dal forte stato di choc in cui versano da ieri mattina e saranno dimesse dall’ospedale di Portogruaro dove sono state ricoverate per precauzione, sarà possibile capire esattamente come sono andate le cose. E il perché Paola è rientrata in casa. (Continua a leggere dopo la foto)



Le indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Portogruaro sono solo all’inizio. La pm di turno della Procura di Pordenone, Monica Carraturo, ha aperto un’inchiesta. Al momento non è stata disposta l’autopsia sulla salma della 45enne, rinvenuta tra il soggiorno e il piano rialzato, con ustioni sulla parte alta del corpo e sugli arti superiori. Il rogo ha divorato tutto, anche i documenti delle tre donne.

Musica in lutto: è morta a 81 anni la cantante jazz Nancy Wilson