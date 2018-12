Triplice omicidio in un castello di Bockfliess, vicino a Mistelbach, in Austria. Una intera famiglia nobile è stata sterminata. Tra le vittime, secondo quanto confermato dalle autorità del posto, c’è anche un’italiana. Si tratta della contessa Margherita Cassis Faraone, di 87 anni, friulana, sposata con il conte Ulrich von Goess, di 92 anni, anche lui ucciso. La terza vittima è il figlio della coppia, Ernst. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la polizia austriaca ha arrestato Anton von Goess, 54 anni, il figlio maggiore che il conte Ulrich aveva avuto dalla prima moglie.

L’uomo è accusato del delitto. Sul posto sarebbe stato trovato un fucile da caccia che potrebbe essere l’arma utilizzata. Secondo i primi accertamenti, gli investigatori non escluderebbero, tra le varie piste di indagine che stanno seguendo, un movente di natura economica. La notizia viene riportata ampiamente su Il Piccolo di Trieste in edicola oggi. Arrestato dalla polizia, Anton von Goess ha subito confessato, senza opporre resistenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli agenti hanno trovato due fogli in cui l'omicida esprimeva tutta la sua frustrazione per il proprio stato di salute e per i rapporti con i componenti della famiglia, deteriorati anche a causa di frizioni legate alla gestione dell'azienda vitivinicola di famiglia, seguita dai due fratelli dopo che una terza sorella ha lasciato da alcuni anni l'Austria e gli affari per convertirsi alla religione islamica. La contessa Margherita Cassis Faraone era molto nota sia nella Bassa friulana che in tutta la regione Friuli Venezia Giulia per il suo impegno culturale. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia ha destato sconcerto nella Bassa friulana e nel piccolo comune di Terzo di Aquileia. Donna di grande cultura, Margherita Cassis Faraone, oltre a sostenere varie iniziative culturali ed essere una mecenate, è stata anche per diversi anni presidente dell'Associazione nazionale per Aquileia e tra i soci costituenti della fondazione Teatro Verdi di Trieste. "La morte di Margherita Cassis Faraone è per la nostra comunità una grandissima perdita: era una benefattrice ed è sempre rimasta attaccata alle sue radici", ha detto il sindaco di Terzo di Aquileia (Udine), Michele Tibald. (Continua a leggere dopo la foto)

"La comunità è sotto choc perché, pur girando in diverse parti del mondo, la contessa Cassis Faraone sempre tornava a Terzo, dove è tuttora residente - ha precisato il sindaco Tibald - Ha sostenuto diversi progetti di natura culturale, in particolare di musica classica, per la quale aveva una grande passione".

