Questione regali di Natale. Una tradizione che non ha età, ma che è comprensibilmente molto amata e attesa con trepidazione dai bambini. Poco tempo fa era rimbalzata in rete la storia di un giovane papà inglese che, essendo in difficoltà economiche, pur di veder felici i figli aveva lanciato un appello online per riuscire a comprare i doni da mettere sotto l’albero. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, quella di chiedere soldi al popolo della rete, ma non voleva rinunciare a vedere la gioia negli occhi dei suoi cinque bambini.

Molti si sono dimostrati solidali e la raccolta fondi è arrivata a quota 2mila euro, una cifra importante per qualche pensierino natalizio ed è per questo che molti si sono indignati, precisando che avrebbe potuto evitare di chiedere soldi per una causa così superficiale. E sono arrivate anche critiche feroci oltre alle donazioni. La storia che stiamo per raccontarvi, invece, è totalmente diversa. Diametralmente opposta. (Continua dopo la foto)

La mamma che vedete in foto i regali di Natale per i suoi bambini potrebbe permetterseli eccome, ma ha deciso che non li farà. Non solo. Non comprerà nulla ai figli nemmeno per i loro compleanni. Zero doni, quindi, per Louis e Kingsley, rispettivamente 4 anni e 8 mesi. Ma perché questa decisione così estrema e, fatecelo passare, un po’ strana visto che non ha problemi economici? Lei si chiama Kim Palmer ed è di Sevenoaks, nella contea del Kent, e ha raccontato le sue ragioni al Sun, che pubblica anche le foto della famiglia. (Continua dopo la foto)

Kim sostiene che questa scelta non convenzionale è stata fatta nella speranza di impedire ai suoi figli di "crescere viziati". “La mia lista di Natale era sempre piena di giocattoli e bambole – ha spiegato al Sun -, e la mattina di Natale mi svegliavo per scoprire che tutti i miei desideri erano stati esauditi, ma mentre aprivo un regalo dopo l'altro. Non ho mai veramente apprezzato cosa ci fosse dentro”. "La mia peggiore paura – ha aggiunto - era che i miei figli crescessero viziati, così quando nacque mio figlio che oggi ha quattro anni, dissi a mio marito Simon che volevo che crescesse sentendosi grato per tutto ciò che gli veniva dato”. (Continua dopo le foto)

La mamma di Louis e Kingsley ci tiene a precisare anche che le finanze della famiglia non hanno nulla a che vedere con questa decisione. Lei, che è Ceo per un marchio di benessere, dice di avere “un sacco di soldi per comprare regali stravaganti se desiderassi farlo”. Ed è comunque sicura che ai suoi due bambini arriveranno regali da altre parenti, “ma se mi accorgerò che sono troppi, li metterò da parte per un’altra occasione”, ha aggiunto. "A mio parere, i genitori spendono troppo per i loro figli a Natale, alcune delle cose che vedo comprare per i loro figli sono assolutamente folli. Il Natale dovrebbe riguardare il tempo che passi con i tuoi cari, non far piovere suoi tuoi bambini regali inutili solo per il gusto di farlo”, è la conclusione.

