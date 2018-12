Una tragedia che si fatica anche a raccontare quella avvenuta nello Stato dell’Indiana, Stati Uniti, e che ha distrutto la famiglia Stahl che ha oltretutto assistito impotente e sconvolta alla scena: i figli, tre fratellini, sono morti mentre stavano andando a scuola, travolti da un’auto mentre stavano raggiungendo lo scuolabu. Alivia, nove anni, e i suoi fratelli gemelli di sei, Xzavier e Mason Ingle, sono morti così: investiti da una donna al volante poco prima che salissero sul bus che li avrebbe portati a scuola come ogni mattina.

I bambini stavano attraversando in una strada rurale di Rochester, nello Stato dell’Indiana e insieme a loro c'era un altro bambino di 11 anni e anche lui è stato travolto da quell’auto. Ma mentre per i tre fratellini Stahl, purtroppo, all’arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare, il quarto bimbo è riuscito a salvarsi anche se ha riportato ferite gravissime a seguito dell’incidente. (Continua dopo la foto)

Incidente per cui è stata ora indagata per omicidio colposo la donna che era alla guida della Toyota che ha investito i quattro ragazzini. Si tratta di una ragazza di 24 anni. Ha dichiarato di non essersi proprio accorta dei bambini. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto insieme ai soccorritori si sono trovati di fronte una scena straziante. Come riportano i giornali locali, Tony Slocum della polizia di stato dell'Indiana ha detto che gli agenti che hanno gestito l'incidente hanno avuto difficoltà a gestire la tragedia. (Continua dopo la foto)

"Non riesco a immaginare quel dolore - ha detto Slocum - Non vedo gli agenti piangere da tanto tempo, ma l'ho visto oggi”. La famiglia Stahl ora si sta battendo perché vengano promulgate leggi più severe per chi investe persone in strada e sta cercando di fare una campagna di prevenzione e prudenza sulle strade perché tragedie simili non si ripetano più, anche se comprensibilmente ancora non riesce a farsi una ragione della morte di Alivia, Xzavier e Mason Ingle. (Continua dopo le foto)

“Un genitore non si aspetta mai di dover seppellire il proprio bambino”, ha raccontato la madre alla stampa locale. Troppo forte il dolore di averli persi: “Ogni sera andiamo a dormire senza baci e abbracci e ogni mattina ci svegliamo desiderando sia stato solo un incubo. Ci mancano così tanto, tutto è cambiato per sempre”, hanno aggiunto la mamma e il papà dei tre fratellini.

