Giulia non c’è più. È stata strappata alla vita a soli 10 anni, uccisa da un tumore. Ma aveva un cuore grande questa bambina, come dimostra il suo ultimo desiderio che ora mamma Eleonora sta realizzando: regalare i suoi giocattoli ai bambini meno fortunati. Come si legge sul Corriere della Sera, Giulia Zedda si è spenta lo scorso 6 maggio per un tumore al cervello dopo aver combattuto una battaglia durata quattro anni. Prima di andarsene, però, la bambina ha confidato di sognare che i suoi giochi venissero donati a chi non poteva permetterseli. Un ‘testamento’ che ora grazie a sua mamma, Eleonora Galia, è diventato realtà.

“Giulia aveva un aggressivo tumore cerebrale plurirecidivato. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla - si legge sulla pagina Facebook dell’associazione - Lei era molto buona e generosa. Prima di morire ha preparato delle buste con tutti i suoi giochi e gli abiti per i bambini meno fortunati di lei. Abbiamo così creato un’associazione di beneficenza per distribuirli che porta il suo nome ‘Il sogno di Giulia’”. (Continua dopo la foto)

Così adesso quei giochi e anche quei vestiti che tanto amava possono regalare un sorriso a tanti altri bambini. E non solo il desiderio della piccola Giulia è stato esaudito. Su quell’impulso è scattata una vera e propria catena di solidarietà: le volontarie dell’associazione raccolgono giocattoli ma anche vestiti e oggetti che possano servire sia alle future mamme sia che ai bimbi fino ai 14 anni. (Continua dopo la foto)

Le volontarie de ‘Il sogno di Giulia’, infatti, raccolgono tutto ciò che può servire alle donne in gravidanza e ai bambini da 0 a 14 anni: abbigliamento, giocattoli, libri, coperte, passeggini e lettini. E nella sede di via Giardini 159, a Cagliari, vengono distribuiti tutti i mercoledì e venerdì, come si legge anche sulla pagina Facebook dell’associazione che conta già mille iscritti. (Continua dopo la foto)

La storia di Giulia, del suo buon cuore e del suo ultimo desiderio è cominciata a circolare grazie ai social network per poi essere rilanciata oggi, 12 dicembre 2018, dal quotidiano L’Unione Sarda. Ha avuto immediata risonanza e ha fatto ben presto il giro di giornali e siti internet. E soprattutto, questa è la cosa più importante, regalerà un sorriso a tanti bambini poco fortunati. Proprio come voleva la piccola Giulia.

