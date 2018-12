Una storia assurda quella che arriva da Middlesborough, Regno Unito, nell'Inghilterra nord-orientale, sulla riva destra del Tees, in prossimità del suo estuario nel Mare del Nord. Protagonisti Jordan Squires e suo marito. La coppia ha vissuto un’orribile esperienza durante la gravidanza del loro piccolo. “Quando ero all’ecografia per la 12° settimana di gravidanza, ho capito subito che c’era qualcosa che non andava. L’ostetrica sembrava preoccupata. Ci ha chiesto se potevamo andare nella stanza accanto e parlare”.

La ventiduenne ha detto che i medici hanno detto loro che c’era un’alta probabilità che il bimbo avesse la sindrome di down a causa dell’elevato fluido sul collo. “Mi hanno detto che loro consigliavano l’aborto senza darmi altro sostegno o alternativa”, ha spiegato la donna ai quotidiani locali. Ma la coppia ha deciso di non seguire quel consiglio e di procedere con la gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)



“Noi eravamo così arrabbiati che gli abbiamo detto dove andare. Non avevo la minima intenzione di farlo, avevamo aspettato tanto questo bambino e l’avremmo amato a dispetto della disabilità - ha spiegato ancora la neomamma - Ero furiosa che incoraggiassero le persone a mettere termine alla gravidanza e che si rifiutassero di fare l’amniocentesi“. A quel punto la donna, di comune accordo con il compagno, ha deciso di tenere il bambino o la bambina che portava in grembo.

Allo scadere dei nove mesi Jordan ha partorito un bambino sano, ma i medici non hanno mai ammesso il loro errore. “Noi eravamo sconvolti, perché i medici ci hanno detto che aveva la sindrome di down e l’ecografia sembrava dimostrarlo”. Ora la coppia non potrebbe mai immaginare la propria vita senza il piccolo Jay, che a breve compirà 2 anni. Ecco quindi che la mamma ha deciso di condividere la sua storia per suggerire alle mamme di avere sempre un secondo consulto.

“Chiamatelo istinto da mamma, ma non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che avrei portato a termine la gravidanza. C’è stata molta pressione per l’aborto, che avremmo potuto iniziare lì e dopo e non ci hanno lasciato il tempo di assorbire la notizia”. “Quando ti dicono che il tuo bambino ha una disabilità sei in una posizione di vulnerabilità ed è facile prendere decisioni avventate. Capisco che devono fare comprendere alle persone l’impegno e le sfide da affrontare ma lui sarebbe sempre stato amato da noi”. “Avremmo potuto perdere un bimbo sano se avessimo deciso altrimenti”.

