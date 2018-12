Kelly Ineson, 30 anni, e il compagno Thomas Cummins, 26 anni, sono disperati e increduli. La loro piccola Kiara è morta a soli 14 giorni di vita per un motivo assurdo: un bacio. Così l'herpes ha ucciso la piccola Kiara, neonata britannica contagiata probabilmente da quello che voleva essere un gesto di affetto e "benvenuto" di un parente o un amico. Kelly ha quindi proseguito il racconto: “Ero così felice per i suoi progressi, così come lo erano i dottori (la piccola Kiara aveva infatti passato un periodo in incubatrice, dopo un parto difficile, ndr). Sembrava andasse tutto bene. Aveva delle belle guanciotte rosa e stava prendendo peso. Si stava rimettendo a casa”.

Ma la situazione è precipitata dopo qualche settimana. La piccola ha iniziato a perdere peso rapidamente finché i medici hanno scoperto che aveva contratto l’herpex simplex. Kelly Ineson, straziata dal dolore, ha confidato ai tabloid inglese; "Neppure nei miei peggiori incubi avevo mai immaginato che un semplice bacio potesse uccidere la mia bambina". (Continua a leggere dopo la foto)

“I dottori ci hanno detto che Kiara con tutta probabilità ha contratto il virus attraverso qualcuno che l’ha baciata. Noi siamo stati sempre attenti, cercando di evitare che avesse contatti con chi ci sembrava stesse male o non si fosse lavato le mani. Ci hanno chiesto se qualcuno di noi può averla baciata mentre avevamo l’herpes ma non lo abbiamo fatto, non lo avremmo mai permesso. Ripenso a ogni più piccolo dettaglio, cerco disperatamente di trovare una risposta a quello che è acceduto ma non credo ci riuscirò mai e questo mi sta uccidendo”, sono le parole della madre rilasciate al ‘Mirror’. (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure tutte queste precauzioni non sono servite a nulla. Durante i suoi primi giorni di vita la piccola è stata contagiata da un inconsapevole portatore di herpes simplex, una malattia virale che può essere molto pericolosa per i neonati. Kiara è nata lo scorso 30 luglio e, solo 10 giorni più tardi, è stata ricoverata: i genitori, infatti, avevano notato un'anomala perdita di peso e, preoccupati, l'avevano portata in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo quattro giorni in cui i medici non sono riusciti a diagnosticare l'infezione, la bimba è andata in blocco renale e in sepsi, al punto che i sanitari hanno optato per il coma indotto. Diagnosticato l'herpes neonatale, ai genitori è stato comunicato che non c'era più nulla da fare e le macchine che la tenevano in vita sono state spente. Se anche si fosse salvata, i danni al cervello sarebbero stati irreversibili.

Morta di tumore a 34 anni l’ex protagonista di ‘America’s Next top model’