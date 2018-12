Luca, 13 anni, morto sul campo da calcio. Sconvolti i genitori, sotto choc i compagni

Morto su un campo da calcio, seguendo la passione della sua vita. Per Luca Campanaro, 13enne di origine italiane, non c’è stato nulla da fare: è morto dopo uno scontro in campo lo scorso 9 dicembre davanti agli occhi increduli dei suoi familiari e compagni di squadra. Luca Campanaro, che milita nella Bedgrove Dynamos, di cui era anche capitano, è stato ferito mentre giocava a Aylesbury, nel Buckinghamshire.

Trasferito in ospedale, è deceduto dopo un giorno di sofferenza, nonostante i medici abbiano tentato l'impossibile pur di salvarlo. "Siamo profondamente addolorati – si legge in un comunicato diramato dal suo team -: uno dei nostri giovani campioni non ce l'ha fatta. Siamo ancora sotto choc. Questa notizia ci ha devastato e chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia e degli altri membri della squadra in questo momento drammatico". (Continua dopo la foto)



Nella nota la dirigenza della squadra dove Luca Campanaro giocava tra gli under 13 parla genericamente di una "collisione" alla base del decesso, ma ancora non è chiaro che tipo di complicazione abbia fatto peggiorare così drasticamente le condizioni del ragazzo. A quanto pare, però, sembra si sia trattato di un colpo alla testa che gli ha provocato danni cerebrali.

Intanto, i suoi genitori hanno deciso di donare i suoi organi "affinché altri possano vivere dopo questo tragico evento", mentre saranno probabilmente sospesi gli appuntamenti agonistici della sua squadra. Pochi mesi da un altro 13enne era morto in seguito ad un violento scontro con un avversario nel corso di una partita valida per il campionato.

Il dramma era accaduto ad Heerenberg, una cittadina situata a circa 120 km di distanza da Amsterdam. Durante il match, il giovanissimo estremo difensore si era contrato fortuitamente con un giocatore della squadra avversaria in quella che sembrava una normale e semplice uscita per recuperare palla e sventare, così, un’occasione gol.

A seguito dell'impatto, però, il 13enne aveva perso immediatamente conoscenza; lo staff medico aveva capito subito la gravità della situazione ed è intervenuto prontamente sul terreno di gioco per prestare i primi soccorsi. Dopo diversi tentativi di rianimazione, anche con l’utilizzo di un defibrillatore, il ragazzino era stato trasportato d’urgenza nel vicino ospedale di Nijmegen dove, purtroppo, era morto poco dopo senza riuscire a riprendere conoscenza.

