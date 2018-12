Manda messaggi mentre è nella vasca, l’iPhone scivola. 15enne muore sul colpo

Una tragedia assurda che ha per protagonista una ragazza di appena 15anni. Irina Rybnikova, si stava rilassando nella vasca con un bagno caldo. Stava chattando con le amiche quando, all’improvviso, il sui Iphone non le è scivolato dalla mani finendo in acqua. La ragazza è morta folgorata. Il corpo senza vita è stato ritrovato dai genitori. I soccorsi, avvisati subito dalla madre, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.. Il dramma è avvenuto nella città di Bratsk nella regione russa centrale di Irkutsk Oblast.

“Era una persona incredibile e la mia migliore amica. Voleva avere successo in ogni sport e avevamo in programma di trasferirci in un'altra città per studiare. Tutti l'amavano, lei era amichevole, gentile e molto bella. Irina aveva talento nelle arti marziali e partecipava regolarmente ai tornei”. Ha detto di lei un amico intimo della ragazza. (Continua dopo la foto)



Una storia terribile che riporta alle mente quella di un’altra tragedia capitata lo scorso luglio. Protagonista anche in questo caso un ragazza. Madison Coe che stava trascorrendo il weekend a casa del padre e Lovingron, in New Messico. Si era svegliata di buon umore e prima di uscire con gli amici aveva deciso di fare un bagno rigenerante

Ma dopo aver messo il telefono in carica ed essere entrata nella vasca ha deciso di riprendere in mano il suo smartphone per vedere gli aggiornamenti social dei suoi amici. Una scossa elettrica le è passata per tutto il corpo e Madison è morta immediatamente rimanendo folgorata. La madre aveva commentato così l'accaduto: "C'erano segni di bruciatura sulla mano. Non posso credere che la mia stella scintillante sia andata via”. (

Poi ancora: Era una ragazza molto intelligente, brava, gentile che amava la vita e la scuola. Era dolce con tutti e i suoi amici la adoravano. Adesso spero solo che la sua morte sia da lezione affinché nessun altra famiglia debba sopportare il nostro stesso dolore.

Irina ha recentemente vinto il Russian Youth Pankration Championship, uno sport tradizionale che combina elementi di wrestling e boxe. In una dichiarazione, la sua federazione sportiva ha dichiarato: «Un tragico incidente ha preso la vita della nostra campionessa, amica, compagna e studentessa Irina Rybnikova, 15 anni. La nostra amata ragazza era una candidata per il Master of Sports in pankration. Riposa in pace».

