Un corpo straziato. Una storia assurda arriva dal Messico e a raccontarla è la mamma di Amanda Gill, 41enne britannica morta mentre era in viaggio in Sudamerica. La donna, arrivata sul posto dopo la tragica notizia della morte della figlia, savanti agli occhi si è trovata una scena agghiacciante. Alla figlia erano stati rubati gli occhi, il cervello e il cuore. Un corpo completamente saccheggiato dai trafficanti di organi attivi in America Latina.

''È tornata a casa completamente vuota. Hanno rubato tutto dentro di lei - ha spiegato la donna al Daily Mail - e se questo è successo ad Amanda, a quante altre persone può essere capitato e a quanti succederà ancora?''. All'Hospital de Cos di Città del Messico si sollevano da ogni responsabilità: ''L’abbiamo consegnato ai poliziotti in un sacchetto sigillato, con tutti i suoi organi intatti''. (Continua a leggere dopo la foto)



Amanda faceva la barista a Shipley, West York, ed era in vacanza. Sarebbe morta in ospedale dopo alcune complicazioni legate al diabete, di cui soffriva da tempo. In Messico si è parlato di "congestione viscerale" come causa del decesso, ma nel Regno Unito aumentano i dubbi sul referto. Il caso ricorda quello di David Humphries, morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in Egitto, nella piscina di un resort che aveva scelto insieme alla moglie per trascorrere le vacanze. Nel paese nordafricano era stata effettuata una prima autopsia, una pratica poi ripetuta quando la salma era tornata in patria, in Inghilterra. Ma qui i medici avevano fatto la tragica scoperta: il corpo era privo di cuore e reni.

David Humphries, che di lavoro faceva il meccanico, era in vacanza dal 7 settembre con sua moglie Lynda, 59 anni, la loro figlia Anita Goodall e altri parenti. L’uomo aveva accusato forti dolori al petto dopo circa una settimana e si era recato in un ospedale del posto dove era rimasto ricoverato per una notte. Il 18 settembre mentre giocava con i suoi nipoti in piscina, è crollato: portato in ospedale, è morto. Senza neanche informare la famiglia, le autorità locali avevano deciso di effettuare un'autopsia.

Il suo corpo era stato restituito al Regno Unito, via Dubai, il 1 ° ottobre, otto giorni dopo che la famiglia era tornata a casa. In quel momento i medici hanno scoperto degli organi mancanti. Molto probabile, se non quasi scontato, la salma dell'uomo è finita nelle mani di qualcuno vicino a trafficanti di organi umani. Il fenomeno, infatti, negli ultimi tempi sta dilagando in Egitto: solo quest'anno, per questo reato, sono state arrestate 37 persone, ma è probabile che altre centinaia l'abbiano sempre fatta franca.

