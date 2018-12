Accade negli Stati Uniti, nel Kentucky, Jennifer Shane, mamma di una bambina di sedici mesi di nome Aurora, che tutti chiamano "Rori", ha creato una pagina Facebook, che si chiama "Hope For Rori", per coinvolgere le persone, con l'obiettivo di trovare un cuore sano per sua figlia. Rori, attualmente, alloggia al Norton Children's Hospital, noto ospedale pediatrico di Louisville, nel Kentucky, dove la famiglia pazienta tutti i giorni di avere notizie positive.

Anche se molto piccola, Rori ha già combattuto tante battaglie, come racconta la mamma. Aurora è una piccola combattente e soprattutto, una bambina tanto felice, ma la sua unica possibilità per vivere una vita sana è quella di eseguire un intervento, ovvero quello del trapianto di cuore. La bambina, Aurora “Rori” Shane, è nata con un difetto cardiaco e la sua unica possibilità di vivere una vita normale è sottoporsi a un trapianto di cuore: “Lei ha conquistato tanti cuori, è il momento di trovarne uno per lei”. (Continua a leggere dopo la foto)



Aurora “Rori” Shane è una bambina di sedici mesi con un bel sorriso e dei grandi occhi vispi. Apparentemente come tante bimbe della sua età, Rori però nella sua brevissima vita ha già dovuto affrontare tante difficoltà. Difficoltà tali che la costringono a vivere in un ospedale. A raccontare la storia di questa bimba di Louisville, nel Kentucky, è la sua mamma, Jennifer Shane. Una donna che si è affidata di recente anche ai social media nella speranza di poter far avere a sua figlia l’unica cosa di cui ha bisogno: un cuore nuovo.

La piccola Rori, infatti, è nata con un grave difetto cardiaco. La mamma ha spiegato che gli interventi chirurgici correttivi compiuti finora sono falliti e ormai l’unica opzione per salvare la sua bambina è un trapianto di cuore. “Le sue condizioni stanno peggiorando e c’è solo una cosa da tentare”, ha spiegato la mamma, che per la sua bambina ha creato anche una pagina su Facebook che si chiama “Hope for Rori” per dare informazioni, sensibilizzare la gente e sperare di trovare un cuore.

L'intervento del trapianto di cuore consiste nella sostituzione del cuore ammalato, con un altro cuore sano, che giunge da un benefattore compatibile, sia per taglia che per gruppo sanguigno e che sia morto per un motivo che non sia cardiaco. La complessità iniziale di questo tipo di intervento, è che, logicamente, non è programmabile, in quanto bisogna attendere l'eventuale disponibilità di un donatore adeguato. I tempi di attuazione dell'operazione, al momento, sono di circa un anno e mezzo e derivano dalla conciliabilità personale con il donatore.

