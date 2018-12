Il suo corpo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue, a pochi passi dal letto della sua abitazione. Una morte che ha lasciato sconvolti i cittadini di Casale sul Sile, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Treviso in Veneto. L'uomo, 47 anni, è stato rinvenuto con un profondo taglio sul volto, causato forse da una caduta a terra. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18.30, all'interno di un'abitazione di piazza degli Alpini.

Mirco Marton, operaio di 47 anni e dipendente della Impa (azienda specializzata nelle lavorazioni plastiche), è stato trovato morto dal fratello, allarmato perché da ventiquattro ore non riusciva a contattarlo. I medici del Suem 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. (Continua a leggere dopo la foto)



Marton, malato di cuore e da altre patologie, sarebbe stato vittima di un incidente domestico ma per ora i carabinieri di Treviso, coordinati dal comandante Stefano Mazzanti, non tralasciano nessuna pista come quella dell'emorragia causata da un malore. Esclusa del tutto l'aggressione di ignoti, l'appartamento era in ordine e su porte e finestre non è stato trovato alcun segno di effrazione. Il 47enne viveva da solo dopo essersi separato dalla compagna con cui ha avuto un figlio di 13 anni, un ragazzo che proprio oggi (8 dicembre) compie 13 anni.

