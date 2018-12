Si chiamano Masha e Dasha Ledeneva, sono due sorelle gemelle russe, hanno 14 anni ed erano belle, molto belle. Questo fin quando la passione non ha stravolto completamente il loro aspetto.

Le due ragazze, infatti, molto appassionate di moda, ora sono in pericolo di vita. Bellissime, capelli lunghi, corpo snello, occhi chiari, sognano di diventare modelle di successo e hanno preso parte a tantissimi casting. Ma sapete qual è il motivo per cui sono state rifiutate? Il loro peso. E questa è una completa follia. Che ha scioccato loro e la loro famiglia. Sono magrissime eppure il mondo della moda le ha rifiutate perché grasse. Questa è assoluta follia. Fino a qualche tempo fa arrivavano entrambe a 50 chili ma, dopo essere state sottoposte a continue pressioni, hanno iniziato a seguire una dieta drastica, così che le ossa del bacino e gli zigomi potessero essere più evidenti. Hanno iniziato a mangiare sempre meno e a fare anche di peggio. Continua a leggere dopo la foto

Pian piano la loro alimentazione è diventata sempre più povera: quasi solo verdure e pochissima frutta e mai cibo dopo le 17. La situazione, in poco tempo, è degenerata. Le due ragazzine sono arrivate a pesare rispettivamente 40 e 36 chili e durante una sfilata, visto che non riuscivano neanche reggersi in piedi, sono state portate d'urgenza in un ospedale di Mosca. E ora sono ancora ricoverate lì e non riescono a muoversi da quanto sono deboli. Continua a leggere dopo la foto

Ma se già siete sconvolti così, non sapete ancora tutto: Dasha, che tra le due è la più magra, è finita anche in coma per 3 giorni. La diagnosi è chiara: le due gemelle soffrono di anoressia e, se non dovessero reagire, finirebbero per mettere in pericolo la loro vita. Una storia atroce che ha sconvolto il mondo intero e che sta facendo vivere una vita infernale alla madre delle due ragazze. La donna, provata da questa assurda situazione, si è lasciata andare. Continua a leggere dopo la foto

"Nessuno vuole provare a salvare due morti viventi. Le ho supplicate di mangiare. Sono disperata. Hanno iniziato a ridurre prima le dosi, poi i pasti. Nelle ultime settimane la loro cena consisteva in due cucchiai di grano saraceno", ha detto Nathalia Ledeneva. L’anoressia è davvero una brutta bestia. Per guarire, però, l’unica cosa che serve è la forza di volontà. Speriamo che le ragazze tornino “lucide”.

