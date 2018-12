È morto a 16 anni per un banalissimo errore. L'incidente è avvenuto vicino alla città di Rembau, nello stato di Negeri Sembilan, in Malesia. Il ragazzo, Mohammed Aidil Azahar Zaharin, si è messo a letto e ha indossato le cuffie per ascoltare la musica, poi si è addormentato e al mattino successivo la mamma, 51 anni, lo ha trovato folgorato e con il sangue che usciva dalle orecchie. Chiamati i soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che accertarne la morte.

È stato anche confermato che il ragazzo non aveva altre ferite o lividi sul suo corpo tranne sanguinamento e ustioni all'orecchio sinistro, e l'autopsia ha mostrato che la causa della morte è stata proprio la folgorazione. Il fratello della vittima ha anche detto di aver sentito una piccola scossa elettrica quando ha toccato il cavo. Non è certo la prima volta che succede un incidente del genere. Lo scorso anno una giovane donna australiana stava ascoltando della musica in aereo con le cuffiette. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi, però, si è addormentata e si è svegliata con il volto devastato, dopo aver udito una forte esplosione. Le sono state riscontrate tumefazioni ed ustioni su tutta la parte inferiore della faccia, quindi dalle orecchie al mento. La donna si trovava su un volo partito da Pechino e diretto a Melbourne, in Australia. A causare l’esplosione sarebbero state le batterie delle cuffie che, dopo essersi surriscaldate, forse perché in attività da troppe ore, hanno preso fuoco cagionandole un danno non indifferente. “C’erano scintille e un inizio di incendio. Le ho calpestate per cercare di fermarlo ma già gli altri passeggeri ci stavano gettando sopra dell’acqua” ha chiarito la protagonista di questa drammatica vicenda che le ha causato tumefazioni ed ustioni al volto.

Un paio di anni fa, invece, è stato ucciso dal filo degli auricolari del suo cellulare. Erano state proprio le cuffie a strangolare e uccidere nel sonno il 23enne Davide Terrazzano a Cesinali, in provincia di Avellino. La tragedia era stata favorita dai problemi di asma di cui il giovane soffriva. La prima ipotesi era stata quella del suicidio, poi, però, ulteriori accertamenti avevano accreditato maggiormente l'ipotesi dell'incidente. Davide, 23 anni e residente a Cesinali (Avellino), sarebbe morto soffocato nel sonno.

La tragica vicenda è avvenuta alle 2 di notte di sabato 4 aprile 2015, quando il fratello della vittima avrebbe trovato Davide riverso sul letto e senza vita. Inutile aver allertato prontamente i soccorsi e tentato la rianimazione. Per il giovane era già troppo tardi. La dinamica dell'incidente è stata tale che all'esame dei carabinieri della stazione di Aiello del Sabato si è ipotizzato anche l'intervento di persone terze, ma, secondo quanto riferito dal quotidiano partenopeo, la posizione del corpo e quella del filo avrebbero descritto una tragica fatalità.

