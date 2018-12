“Il cancro mi ha mangiato un occhio”. Ma ce la fa, poi la scoperta choc dei medici

“A 21 anni mi è stata diagnosticata una forma estremamente rara di cancro, il melanoma oculare congiuntivale e ho dovuto lasciare un'avventura all'estero che aveva appena iniziato a tornare a Melbourne e combattere una delle battaglie più dure che avrei mai sopportato”. Ma non è finita: “Il cancro mi ha mangiato l'occhio, poi sono arrivati 5 tumori al cervello ma sono sopravvissuta”. Si chiama Jess Van Zeil e la sua vicenda è senza dubbio una delle più dure che si siano mai sentite. Il coraggio e la forza di volontà di questa ragazza di 21 anni è un esempio di gioia di vita e di speranza. Di come il sorriso sia riuscito a sconfiggere la sfortuna più atroce.

E lo ha raccontato lei stessa nel suo blog: “Ehilà, sono Jess Van Zeil e sono una sopravvissuta grazie a un atteggiamento positivo”. Inizia così la lettera di presentazione della sua pagina. Parole semplici, quasi banali in confronto alla battaglia che ha dovuto affrontare e vincere. Non solo positività, evidentemente, ma anche cure corrette e tanta fortuna: “Per 8 mesi tutto sembrava muoversi facilmente e sembrava che l'avessimo battuto con alcuni interventi localizzati - racconta Jess - Sfortunatamente, la situazione è peggiorata e nell'arco di 2 mesi sono arrivata a sentirmi dire che il cancro era tornato in modo così aggressivo che ho avuto due opzioni: o rimuovere l'occhio e chiudere l'oculare per bene o arrendermi e avere meno di 5 anni di vita”. (Continua dopo la foto)



Una decisione tremenda da prendere tanto che “Ero così arrabbiata e confusa. Sono così giovane, voglio solo essere normale, non voglio sembrare un mostro!" Ho urlato al mio medico mentre cercavo di aggrapparmi a qualsiasi altra opzione: chemio, radiazione. "No”, fu la sua unica risposta”. Ma il suo incubo era solo all'inizio. Il cancro all'occhio sembrava superato ed effettivamente lo era. Ma c'era un altro male oscuro che la stava attaccando. “Quasi un anno dopo, mi sentivo più sana che mai. Tuttavia, la mia vita ha preso un'altra svolta. Dal nulla, ho avuto un attacco.

Non dimenticherò mai la sensazione mentre perdevo il controllo del mio corpo e onestamente ho pensato che sarei morta. Mi sono svegliato in preda al panico e confusa con mia madre al mio fianco. Ero di nuovo in ospedale, di fronte all'incertezza. Pensavo che i miei giorni in cui ero stata punzecchiata e spronata dai medici si erano conclusi quando persi la vista. I risultati hanno rivelato un grande tumore e molti altri piccoli nel mio cervello. Il mio cuore affondò quando mi resi conto che la mia battaglia con il melanoma era appena iniziata”.

Ma Jess non ha smesso di lottare. ”Da lì ho trascorso i 7 mesi successivi dentro e fuori dall'ospedale, in terapia e imparando a camminare e alla fine a correre di nuovo. È stato un viaggio emotivo pieno di frustrazione, ma ogni giorno mi sono concentrata sull'essere grata per le persone intorno a me, sulle opportunità che mi sono state date e sulla vita che ho vissuto”. E così è iniziata la sua terza vita. E ha deciso di dedicarla al prossimo. Viva la resilienza, allora.

