Un matrimonio finito in tragedia. Una giornata che sulla carta sarebbe dovuta essere bellissima e di festa si è trasformata nel dramma più assoluto per la famiglia Bowman. Questa bella ragazza che vedete nella foto si chiamava Sammie, aveva 22 anni ed era la sorella dello sposo. Per questo motivo era stata scelta come damigella del suo grande giorno negli Eastfield Cottages a Thornton, vicino a Pocklington, nello Yorkshire.

È successo tutto all’improvviso: a un certo punto Sammie è svenuta e ha battuto violentemente la testa a terra rimanendo esanime. I soccorsi sono stati immediati: la ragazza è stata subito trasportata d’urgenza in ospedale, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, la 22enne non si è mai più risvegliata: è morta dopo due giorni di agonia in ospedale, lasciando la sua famiglia distrutta. Dopo il ricovero, i dottori avevano scoperto un coagulo di sangue alla base del cranio e avevano tentato un ultimo disperato tentativo di salvarla. (Continua dopo la foto)



L’intervento chirurgico era andato bene, ma nonostante il successo dell'operazione, le ferite riportate da Sammie sono risultate troppo gravi e non ce l’ha fatta a sopravvivere. Stando al racconto dei testimoni, la ragazza stava dando una mano negli ultimi preparativi per la festa di matrimonio del fratello in un cottage in affitto quando è improvvisamente caduta all'indietro battendo violentemente la testa sul cemento.

Alcuni parenti della ragazza hanno raccontato che poco prima della tragedia Sammie aveva iniziato a parlare in modo strano. Secondo gli inquirenti, nei mesi precedenti alla sua morte la 22enne aveva iniziato a bere molto e l'autopsia ha evidenziato come il collasso potrebbe essere stato causato dall'astinenza da alcol. La famiglia della ragazza è sconvolta da quanto accaduto.

"Era divertente, gentile, amorevole e avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque matrimonio – ha raccontato la madre, distrutta dal dolore - Sammie era una ragazza così adorabile e so che non vedeva l'ora di essere una damigella d'onore al suo matrimonio. Erano molto vicini e si amavano a pezzi. Tutto quello che voleva fare era essere una damigella d'onore per lui e lei era così felice quel giorno”.

