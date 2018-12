Trovati morti. Insieme, abbracciati, “come Romeo e Giulietta”, ha detto il padre di lei, che aveva solo 23 anni. Si chiamava Michelle Avila e con il fidanzato, Christian Kent, che di anni ne aveva soltanto 20, entrambi californiani, erano diventati famosi sui social, dove condividevano in continuazione foto di dei loro numerosi viaggi, come “coppia più bella di Instagram”, scrive il Corriere della Sera. I loro corpi sono stati senza vita la notte del 14 ottobre scorso nella loro casa di Newport, ma oggi, dopo più di un mese dalla tragedia, la morte degli influencer è ancora avvolta nel mistero.

La polizia ha pensato a un'overdose in un primo momento, ma finora i test tossicologici svolti non hanno dato nessun risultato e, inoltre, in casa non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. È giallo, dunque, sulla morte di questi due giovani innamorati e seguitissimi sui social che avevano tutta la vita davanti. I genitori sono straziati da questa tragedia, devastati e anche increduli.



È stata la mamma di Michelle, Adriana Avila, a trovare i corpi la mattina del 15 ottobre scorso. La donna ha raccontato come la coppia avesse partecipato a una festa la sera prima, ma fosse rientrata molto presto. Una volta a casa, Michelle aveva augurato la buonanotte ai suoi genitori e si era messa a letto con il fidanzato. ma il mattino dopo, non sentendo alcun rumore o movimento, si è insospettita e, entrata nella camera della figlia, ha fatto la tragica scoperta.

Come detto, gli agenti e anche il padre della ragazza, Paulo, hanno setacciato la stanza in cerca di sostanze sospette, ma non hanno trovato niente di niente. "Avrei preferito accorgermi che fossero tossicodipendenti così avrei cercato di fare qualcosa - ha detto l'uomo ai poliziotti della Contea di Orange - Siamo devastati perché non ci siamo accorti di nulla, non c'era alcun segno di una loro dipendenza". Michelle aveva preso gli antibiotici per il raffreddore e non avrebbe bevuto nulla alla festa a cui aveva partecipato la sera prima con Christian.





La morte della coppia, scrive sempre il Corriere, ha riacceso la polemica sul problema della dipendenza da oppioidi che negli ultimi tempi è esploso nell'area benestante della Contea di Orange County. “I genitori devono sapere che i loro figli non sono al sicuro - ha detto sempre Paulo al Coast Report Online - La loro storia è la prova che quello che sembra perfetto molto spesso non lo è”. “Erano due giovani bellissimi, è stato come Romeo e Giulietta, sono morti insieme, mentre si abbracciavano”, ha concluso il padre di Michelle.

