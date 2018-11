Reazione choc. La faccia di Estelle, una studentessa di 19 anni di Parigi si è gonfiata fino a diventare più grande del doppio rispetto alla dimensione originale e la ragazza ha pensato al peggio.

È successo tutto nel giro di 24 ore e ha pensato addirittura che sarebbe morta. Ma cosa è successo? Perché la sua faccia si è gonfiata così tanto? Estelle voleva cambiare colore di capelli così è andata al supermercato di Val-de-Marne e ha comprato una tintura per capelli che avrebbe fatto a casa. Non era la prima volta che si tingeva i capelli da sola ed era super serena. Una volta arrivata a casa, ha seguito tutte le indicazioni che erano scritte nel libretto di istruzioni solo che le cose non sono andate come credeva. Subito dopo aver risciacquato la tintura (erano passati appena 30 minuti) ha iniziato ad avvertire un forte prurito alla cute e ha notato che essa si stava gonfiando. Così ha chiamato il medico che le ha suggerito di prendere un antistaminico. Continua a leggere dopo la foto

Poi ha trascorso normalmente il resto della giornata sperando che, al risveglio, si sarebbe sentita meglio. Ma, quando si è svegliata il giorno seguente, si è resa conto che la situazione era peggiorata in modo drammatico: la sua faccia era diventata enorme. La circonferenza della sua testa – che in condizioni normali misura 56 centimetri – era arrivata a 63 centimetri. Era completamente deformata. “Non riuscivo neanche a respirare” ha raccontato la ragazza a Le Parisien. Continua a leggere dopo la foto

Non solo la testa e il volto erano deformati, anche la sua lingua era diventata enorme e la ragazza è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dove i medici le hanno fatto un’iniezione di adrenalina per fermare quella tremenda reazione allergica. Dopo il ricovero in ospedale la ragazza si è sentita meglio ma ha deciso di postare in rete le sue foto per mostrare a tutti cosa può succedere quando ci sono reazioni severe come la sua.

Ma cosa ha scatenato quella reazione così violenta? A scatenare la violenta allergia è stata una sostanza chimica presente nel 90% delle tinture per capelli, la cosiddetta parafenilendiammina, PPD. La ragazza che è rimasta profondamente scioccata dall’accaduto, di sicuro d’ora in avanti non farà più tinture fai da te. Questo è poco ma sicuro.

Dietro le quinte del potere Business.it

“Può causare il cancro”. Tintura per capelli, è allarme: “Ecco quante volte all’anno potete farla”

fbq('track', 'STORIE');