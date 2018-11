"Signorina, lei è incinta". Queste le parole che il medico di Keely Favell, una ragazza di 28 anni del Galles, ha rivolto alla giovane dopo aver visto il suo ventre. Così le ha consigliato di fare delle ecografie. Keely si è rivolta a un medico ginecologo, ma il responso è stato choc. Quello che portava in grembo non era un bambino, bensì delle cisti di ventisei chili. Keely Favell ha convissuto con la cisti per anni, ma non se n’era resa conto fino a quando non ha iniziato a lamentare dei forti dolori, che le rendevano complicato persino respirare.

Il suo ventre continuava a crescere e quando ha raggiunto una dimensione allarmante la donna si è rivolta al medico di famiglia. Dopo un primo controllo il dottore ha dato il suo responso: Keely era incinta. Per sicurezza la ragazza si è rivolta a uno specialista in ginecologia e dopo una banale ecografia ha scoperto la verità. Una verità davvero sconvolgente.



Nessuna gravidanza, nessun bambino in arrivo, quel ventre così grande era dovuto a una ciste ovarica di ben 26 chili, il peso di sette neonati. Keely ha sopportato un intervento durato cinque ore per rimuovere l'escrescenza – che ha soprannominato Mr Whippy – e ha perso un terzo del suo peso corporeo. "In quel periodo- ha spiegato la ragazza -anche le cose semplici come guidare una macchina o salire le scale diventavano difficili, non riuscivo neanche a respirare".

Ma com'è stato possibile? I problemi iniziano nel 2014, quando la ragazza inizia incomprensibilmente a perdere peso. In soli due anni la sua taglia era passata da una 46 a una 54, pesando 140 chili, ma questo non ha particolarmente preoccupato la ragazza, che in adolescenza ha spesso combattuto con la bilancia. “Non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo. - ha spiegato poi Keely - Mi esercitavo e mangiavo in modo sano, ma stavo lentamente diventando più grassa. Si è insinuato così lentamente che non ho capito che qualcosa non andava”.

Dopo la scoperta la ventinovenne si è sottoposta a un intervento chirurgico. Keely è stata visitata da un consulente di ostetricia ed è stata ricoverata d'urgenza per eliminare quelle grosse cisti: “Mi ha avvertito che poteva essercene più di una - ha spiegato laragazza - le cisti potevano essere collegate anche ad altri organi. I medici che l'hanno operata hanno dovuto asportarle l'ovaio destro ma i medici dicono che le sue probabilità di diventare mamma non sono state intaccate.

